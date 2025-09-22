Konami pyta fanów: która gra Metal Gear powinna dostać remake po Snake Eater?

Lista w ankiecie obejmowała niemal wszystkie główne gry, ale kilka tytułów pominięto.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater niedawno zadebiutował i został dobrze przyjęty, mimo drobnych problemów technicznych. Teraz Konami pyta fanów, który tytuł z serii Metal Gear powinien zostać odświeżony jako następny.

Metal Gear – które części mogą doczekać się remake’u?

Podczas Tokyo Game Show 2025 gracze mogli wypełnić ankietę „METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE at TGS2025”, w której Konami prosiło o opinie na temat działań firmy, sposobu komunikacji i – co najważniejsze – o wybór gier, które powinny zostać zremake’owane.

Wczytywanie ramki mediów.