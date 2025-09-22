Zaloguj się lub Zarejestruj

Konami pyta fanów: która gra Metal Gear powinna dostać remake po Snake Eater?

Mikołaj Berlik
2025/09/22 10:00
Lista w ankiecie obejmowała niemal wszystkie główne gry, ale kilka tytułów pominięto.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater niedawno zadebiutował i został dobrze przyjęty, mimo drobnych problemów technicznych. Teraz Konami pyta fanów, który tytuł z serii Metal Gear powinien zostać odświeżony jako następny.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear – które części mogą doczekać się remake’u?

Podczas Tokyo Game Show 2025 gracze mogli wypełnić ankietę „METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE at TGS2025”, w której Konami prosiło o opinie na temat działań firmy, sposobu komunikacji i – co najważniejsze – o wybór gier, które powinny zostać zremake’owane.

Na liście pojawiły się m.in. Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS4: Guns of the Patriots, Peace Walker i oba epizody Metal Gear Solid V. Co ciekawe, zabrakło Metal Gear Rising: Revengeance i niechlubnego Metal Gear Survive – najgorzej ocenianej odsłony serii, w której Hideo Kojima nie brał udziału.

Pomysł odświeżenia The Phantom Pain może być zaskakujący, ale część fanów zwraca uwagę, że taki remake mógłby wreszcie dokończyć niedokończoną fabułę gry z 2015 roku. Konami podkreśla, że wyniki ankiety mają pomóc w wyznaczeniu kierunku przyszłych projektów z uniwersum.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater jest dostępny na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Na kolejne informacje o ewentualnych remake’ach musimy jeszcze poczekać.

Źródło:https://insider-gaming.com/konami-asked-fans-which-metal-gear-remade/

