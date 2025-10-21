Konami nie „badało gruntu”. Producent Silent Hill wyjaśnia, czemu zapowiedziano trzy gry jednocześnie

Trzy lata temu, w 2022 roku, ogłosiliśmy trzy tytuły – Silent Hill 2, Silent Hill f oraz Silent Hill: Townfall. Nie chcieliśmy ogłaszać jedynie jednego remake’u, by zbadać grunt. Chcieliśmy, by ludzie zobaczyli, jak poważnie podchodzimy do odrodzenia tej serii.

Równoległe tworzenie remake’u i zupełnie nowej gry oczywiście wiąże się z ryzykiem, ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać nasze zaangażowanie. Dopiero gdy ogłasza się nowy tytuł, można dostrzec przyszłość danej serii.

Gracze nie będą zainteresowani marką, jeśli nie poczują, że ma ona przed sobą przyszłość. Jeśli firma przyjmuje postawę wyczekującą, gracze zrobią to samo. To firma musi pokazać, jak bardzo jest zdeterminowana, by użytkownicy mogli się naprawdę ekscytować. Uważam, że tak jest po prostu uczciwie.