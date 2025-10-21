Konami nie „badało gruntu”. Producent Silent Hill wyjaśnia, czemu zapowiedziano trzy gry jednocześnie

Producent Silent Hill ujawnia kulisy decyzji Konami.
Producent serii Silent Hill, Motoi Okamoto, opublikował niedawno obszerne wyjaśnienia dotyczące strategii Konami, które w 2022 roku ogłosiło jednocześnie aż trzy nowe tytuły należące do kultowej marki. Według Okamoto decyzja była celowym działaniem, mającym na celu udowodnienie fanom, że firma jest poważnie zaangażowana w przyszłość franczyzy.
Kulisy odrodzenia Silent Hill. Okamoto tłumaczy, czemu Konami postawiło na trzy gry naraz
W październiku 2022 roku Konami zorganizowało Silent Hill Transmission. Podczas wydarzenia zapowiedziano trzy produkcje: remake Silent Hill 2, Silent Hill F, a także Silent Hill Townfall. Okamoto wyjaśnił na platformie X, że ogłaszając trzy tytuły naraz, Konami chciało uniknąć podejścia zakładającego wyłącznie „badanie gruntu” poprzez jeden, pojedynczy remake. Głównym celem było zagwarantowanie fanom poczucia, że seria ma przed sobą przyszłość.
Trzy lata temu, w 2022 roku, ogłosiliśmy trzy tytuły – Silent Hill 2, Silent Hill f oraz Silent Hill: Townfall. Nie chcieliśmy ogłaszać jedynie jednego remake’u, by zbadać grunt. Chcieliśmy, by ludzie zobaczyli, jak poważnie podchodzimy do odrodzenia tej serii.
Równoległe tworzenie remake’u i zupełnie nowej gry oczywiście wiąże się z ryzykiem, ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać nasze zaangażowanie. Dopiero gdy ogłasza się nowy tytuł, można dostrzec przyszłość danej serii.
Gracze nie będą zainteresowani marką, jeśli nie poczują, że ma ona przed sobą przyszłość. Jeśli firma przyjmuje postawę wyczekującą, gracze zrobią to samo. To firma musi pokazać, jak bardzo jest zdeterminowana, by użytkownicy mogli się naprawdę ekscytować. Uważam, że tak jest po prostu uczciwie.
Okamoto poruszył również kwestię odbiorców w kontekście remake’u Silent Hill 2. Według niego, odświeżone wersje muszą być projektowane tak, aby przyciągnąć zarówno weteranów, jak i zupełnie nowych graczy. Aby baza graczy rosła, strategia musi zakładać zrównoważenie oczekiwań nowych i starych odbiorców, mniej więcej w proporcjach 50/50.
Od czasu wspomnianego Silent Hill Transmission z 2022 roku, remake Silent Hill 2 oraz Silent Hill F zostały już wydane i spotkały się z pozytywnym przyjęciem zarówno krytyków, jak i fanów serii.
