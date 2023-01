Konami chce rozwijać markę Silent Hill przy pomocy niezależnych deweloperów

Wiele wskazuje na to, że Silent Hill wróciło do żywych na dobre. We październiku doczekaliśmy się zapowiedzi czterech produkcji skierowanych do fanów wspomnianej serii. Mowa tutaj oczywiście o Silent Hill F, Silent Hill: Townfall, Silent Hill: Ascension oraz Silent Hill 2 Remake. Konami nie nie zamierza jednak na tym poprzestawać. Japońska firma zapowiedziała bowiem, że będzie kontynuować rozwój swojej marki m.in. przy pomocy niezależnych deweloperów.

Konami chce współpracować z deweloperami indie nad rozwojem marki Silent Hill

Planami japońskiego przedsiębiorstwa w rozmowie z IGN Japan (dzięki VGC) podzielił się Motoi Okamato, czyli producent serii Silent Hill. Deweloper podkreślił, że jeśli Konami zależy na stworzeniu „wielu różnych gier” skierowanych do fanów wspomnianej marki, to firma musi współpracować z „wieloma różnymi twórcami indie”.



Okamato zaznaczył, że właśnie z tego względu zdecydowano się na podjęcie współpracy z takimi zespołami jak Bloober Team czy też Anapurna Interactive i No Code. Producent serii Silent Hill jest również przekonany, że po przedstawieniu planów dotyczących wskrzeszenie wspomnianej marki, liczba projektów będzie tylko rosła.