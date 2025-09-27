Konami chce odebrać graczom darmowe dodatki. Nietypowy błąd w Silent Hill f

Konami reaguje na niespodziewany prezent dla graczy na Steam.
Silent Hill f jest już w rękach graczy. Konami stanęło jednak w obliczu nietypowego problemu dystrybucyjnego. Wydawca przypadkowo udostępnił na platformie Steam zawartość, która była przeznaczona wyłącznie dla osób, które złożyły zamówienie przedpremierowe lub były uprawnione do otrzymania specjalnych bonusów. Dodatki trafiły do graczy, którzy nie spełniali tych kryteriów.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Konami ogłosiło za pośrednictwem platformy Twitter, że pracuje nad natychmiastowym rozwiązaniem tego błędu. W najbliższym czasie planowane jest wydanie specjalnej łatki, której głównym celem ma być usunięcie z kont Steam użytkowników tych cyfrowych dóbr, które zostały im omyłkowo przyznane.
Jak zauważył GamesRadar+, bonusy te mają charakter dodatków kosmetycznych. Jest cyfrowy album z grafikami, pakiet akcesoriów i przedmiotów, lub specjalne stroje.
Badamy problem w wersji Steam gry SILENT HILL f, w której bonusowa oraz przedpremierowa zawartość, niewchodząca w skład zakupionej edycji, jest tymczasowo dostępna. Łatka zostanie wkrótce udostępniona. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie. – pisze Konami w mediach społecznościowych.
Wielu graczy w komentarzach wyraziło swoje niezadowolenie, sugerując, że wydawca i deweloperzy powinni przeznaczyć swoje zasoby i wysiłki na opracowanie łatek skupiających się na naprawianiu potencjalnych błędów w samej grze, zamiast koncentrować się na odzyskiwaniu darmowych kostiumów. Pojawiły się również głosy namawiające Konami, by po prostu odpuściło i pozwoliło graczom zatrzymać omyłkowo otrzymane przedmioty.
