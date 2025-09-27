Konami chce odebrać graczom darmowe dodatki. Nietypowy błąd w Silent Hill f

Silent Hill f jest już w rękach graczy. Konami stanęło jednak w obliczu nietypowego problemu dystrybucyjnego. Wydawca przypadkowo udostępnił na platformie Steam zawartość, która była przeznaczona wyłącznie dla osób, które złożyły zamówienie przedpremierowe lub były uprawnione do otrzymania specjalnych bonusów. Dodatki trafiły do graczy, którzy nie spełniali tych kryteriów.

Silent Hill f z wpadką na Steam. Gracze dostali za darmo bonusy przedpremierowe

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Konami ogłosiło za pośrednictwem platformy Twitter, że pracuje nad natychmiastowym rozwiązaniem tego błędu. W najbliższym czasie planowane jest wydanie specjalnej łatki, której głównym celem ma być usunięcie z kont Steam użytkowników tych cyfrowych dóbr, które zostały im omyłkowo przyznane.