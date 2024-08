Kompozytorka muzyki do Elden Ring ujawniła swoje inspiracje. Kilka znanych gier miało ogromy wpływ na jej życie i twórczość

Yuka Kitamura kompozytorka z FromSoftware ujawniła swoje muzyczne inspiracje, dzięki którym powstał soundtrack do Elden Ring.

Yuka Kitamura kompozytorka z FromSoftware wykonała tytaniczną pracę, przygotowując niesamowitą muzykę do Elden Ring. Tak wielki projekt był z pewnością wielkim wyzwaniem, ale dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu stworzyła wielkie dzieło, docenione przez fanów gry na całym świecie. Warto przy okazji przypomnieć, że Kitamura to znana skrzypaczka i wokalistka znana z występów scenicznych. To bez wątpienia było bardzo pomocne w trakcie pracy. Jednak teraz dowiadujemy się, co inspirowało ją w trakcie pracy i poznaliśmy gry które ją ukształtowały. Niektóre mogą być nieco zaskakujące. Yuka Kitamura kompozytorka muzyki do Elden Ring ujawniła swoje inspiracje

Ponieważ dzieciństwo i dorastanie spędziłem przy grach wideo w latach 90. i 2000., istnieje wiele arcydzieł, które wywarły na mnie wpływ. Chęć zagrania na pianinie głównego tematu mojej ulubionej gry wideo wszechczasów, The Legend of Zelda, zmotywowała mnie do nauki gry na pianinie już w dzieciństwie. Szczególnie Majora’s Mask to tytuł, w który grałam przez długi czas i bardzo podobał mi się podobał. Kitamura dodała również, że duży wpływ na nią miały także serie Harvest Moon, Pokemon i Golden Sun.

Poczułam, że muzyka do gier, czasem bardzo ekspresyjna, wykorzystująca bardzo małą liczbę nut i taktów, od razu chwyciła mnie za serce i dlatego zamarzyłem o zostaniu kompozytorem takiej muzyki.

GramTV przedstawia:

Yuka Kitamura to japońska kompozytorka, skrzypaczka, wokalistka i główna kompozytorka w FromSoftware. Współpracowała również z BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., Sony i wieloma innymi twórcami gier wideo. W ostatnich latach spod jej rąk wyszły ścieżki dźwiękowe do Soulsów i Bloodborne, a także Sekiro: Shadows Die Twice. Od premiery w lutym 2022 r. Elden Ring sprzedał się w ponad 25 milionach egzemplarzy. Rozszerzenie DLC Shadow of the Erdtree wydana 21 czerwca 2024 r. i jest obecnie najwyżej ocenianym DLC wszechczasów.



Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.