Ostatnia aktualizacja Elden Ring wprowadziła tajemniczy „fotel” na arenę bossa

Sytuacja wywołała niemałe poruszenie wśród graczy Shadow of the Erdtree.

Miłośnicy popularnego Elden Ring dostrzegli, że po ostatniej aktualizacji gry na arenie bossa – Rellany (Shadow of the Erdtree) – pojawił się tajemniczy „fotel”. Dodanie przez deweloperów mebla w pomieszczeniu jednego z przeciwników wywołało niemałe poruszenie wśród społeczności, która postanowiła pochylić się nieco nad potencjalnym znaczeniem tego elementu dla fabuły. „Fotel” znajduje się w lokacji pomiędzy stosami świec, z tyłu areny.

Jeden z graczy zauważył również, że dzięki krzesłu pomieszczenie bossa nie wygląda już wyłącznie jak miejsce, w którym Rellana „kręciła się” w oczekiwaniu na kolejnych Zmatowieńców chcących stawić jej czoła. Ponadto, ponieważ „fotel” pojawił się niespodziewanie, gracze zastanawiają się, co jeszcze innego deweloperzy mogli wprowadzić do gry w sekrecie. „Wyobraźcie sobie, że każda aktualizacja dodaje dokładnie jedno krzesło więcej” – napisał jeden z internautów.

Dodatek Shadow of the Erdtree wprowadza zupełnie nową opowieść, której akcja rozgrywa się w krainie cienia, pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia. Odkrywaj nieznane ziemie, walcz z wymagającymi przeciwnikami i napawaj się zwycięstwami. Daj się porwać ekscytującym interakcjom między postaciami, gdzie przeplatają się intrygi i dramaty, tworząc wciągającą opowieść, której śledzenie przyniesie ci wielką satysfakcję. – głosi opis Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Choć wydaje się mało prawdopodobne, aby krzesło miało większe znaczenie dla lore Elden Ring, z pewnością działanie deweloperów wywołało niemałe poruszenie wśród graczy. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafiło w ręce graczy 21 czerwca 2024 roku. Produkcja FromSoftware jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wszystkich zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!

