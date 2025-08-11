Kompendium PSX to wyjątkowa książka z okazji 30-lecia PlayStation. Możecie wesprzeć zbiórkę

29 września 2025 roku minie dokładnie 30 lat od europejskiej premiery pierwszego PlayStation, kultowej konsoli, która sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy i na zawsze odmieniła świat gier wideo. Z tej okazji Wydawnictwo Open Beta przygotowuje unikalne, 372-stronicowe Kompendium PSX, bogato ilustrowanego albumu w dużym formacie, pełnym kolorze i twardej oprawie, tworzonego przez czołowych polskich autorów zajmujących się tematyką gier.

Kompendium PSX – trwa zbiórka na książkę o pierwszej konsoli PlayStation

W książce znajdzie się historia powstania konsoli, opis najważniejszych akcesoriów, spis wszystkich wydanych gier, a także zestawienie najciekawszych tytułów, które nigdy nie trafiły na rynek. Autorzy opowiedzą o kulisach produkcji legendarnych hitów, takich jak Metal Gear Solid, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Gran Turismo, Tekken 3, Final Fantasy VII, Silent Hill czy Resident Evil. W publikacji pojawią się także wywiady z twórcami, w tym m.in. Davidem Jaffe (Twisted Metal), Edem Boonem (Mortal Kombat) i Akirą Yamaoką (Silent Hill), a także artykuły przedstawiające polską perspektywę na fenomen PSX-a.