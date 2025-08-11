Zaloguj się lub Zarejestruj

Kompendium PSX to wyjątkowa książka z okazji 30-lecia PlayStation. Możecie wesprzeć zbiórkę

Radosław Krajewski
2025/08/11 18:30
0
0

Można wesprzeć zbiórkę na książkę o pierwszej konsoli PlayStation.

29 września 2025 roku minie dokładnie 30 lat od europejskiej premiery pierwszego PlayStation, kultowej konsoli, która sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy i na zawsze odmieniła świat gier wideo. Z tej okazji Wydawnictwo Open Beta przygotowuje unikalne, 372-stronicowe Kompendium PSX, bogato ilustrowanego albumu w dużym formacie, pełnym kolorze i twardej oprawie, tworzonego przez czołowych polskich autorów zajmujących się tematyką gier.

Kompendium PSX

Kompendium PSX – trwa zbiórka na książkę o pierwszej konsoli PlayStation

W książce znajdzie się historia powstania konsoli, opis najważniejszych akcesoriów, spis wszystkich wydanych gier, a także zestawienie najciekawszych tytułów, które nigdy nie trafiły na rynek. Autorzy opowiedzą o kulisach produkcji legendarnych hitów, takich jak Metal Gear Solid, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Gran Turismo, Tekken 3, Final Fantasy VII, Silent Hill czy Resident Evil. W publikacji pojawią się także wywiady z twórcami, w tym m.in. Davidem Jaffe (Twisted Metal), Edem Boonem (Mortal Kombat) i Akirą Yamaoką (Silent Hill), a także artykuły przedstawiające polską perspektywę na fenomen PSX-a.

Za redakcję i koordynację treści odpowiadają Marcin Kosman (autor bestsellerów Nie tylko Wiedźmin i 222 polskie gry, które warto znać) oraz Roger Żochowski (wieloletni redaktor naczelny magazynu PSX Extreme). Teksty przygotowali m.in.:

  • Maciej “Komodo” Marchewka
  • Łukasz “Dżujo” Kujawa
  • Michał “Mazzi” Mazur
  • Piotr “Rozbo” Rozbicki
  • Konrad “SoQ” Adamczewski
  • Kacper Adamus
  • Adam Piechota
  • Janusz Suwaj (strefapsx.pl – jeden z najlepszych specjalistów od PSX-a w Polsce)

GramTV przedstawia:

Za oprawę graficzną odpowiada Daniel Biernacki, w przeszłości m.in. wydawca magazynu Gamer.

Aby pokryć wysokie koszty druku i produkcji, wydawnictwo uruchomiło zbiórkę w serwisie Zrzutka. Wspierający mogą wybrać jeden z kilku pakietów – od podstawowego (129 zł) po edycje z autografami i dodatkowymi książkami, takimi jak Potwory w ciemności czy Jacked. Chuligańska historia Grand Theft Auto. Poniżej znajdziecie wszystkie dostępne edycje:

  • Pakiet Podstawowy (129 zł) – Kompendium PSX + wysyłka
  • Pakiet z Autografami (139 zł) – Kompendium PSX z podpisami twórców + wysyłka
  • Pakiet Kosmity (149 zł) – Kompendium PSX + Potwory w ciemności + wysyłka
  • Pakiet Archeologa (159 zł) – Kompendium PSX + Jak powstawał Tomb Raider + wysyłka
  • Pakiet Łobuza (164 zł) – Kompendium PSX + Jacked. Chuligańska historia Grand Theft Auto + wysyłka

Premiera Kompendium PSX planowana jest na wrzesień 2025 roku, czyli na 30. urodziny jednej z najważniejszych konsol w historii gamingu.

Źródło:https://zrzutka.pl/hmb968

Tagi:

News
PlayStation
książka
zbiórka
kompendium PSX
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112