Kompendium PSX to wyjątkowa książka z okazji 30-lecia PlayStation. Możecie wesprzeć zbiórkę

29 września 2025 roku minie dokładnie 30 lat od europejskiej premiery pierwszego PlayStation, kultowej konsoli, która sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy i na zawsze odmieniła świat gier wideo. Z tej okazji Wydawnictwo Open Beta przygotowuje unikalne, 372-stronicowe Kompendium PSX, bogato ilustrowanego albumu w dużym formacie, pełnym kolorze i twardej oprawie, tworzonego przez czołowych polskich autorów zajmujących się tematyką gier.
Kompendium PSX – trwa zbiórka na książkę o pierwszej konsoli PlayStation
W książce znajdzie się historia powstania konsoli, opis najważniejszych akcesoriów, spis wszystkich wydanych gier, a także zestawienie najciekawszych tytułów, które nigdy nie trafiły na rynek. Autorzy opowiedzą o kulisach produkcji legendarnych hitów, takich jak Metal Gear Solid, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Gran Turismo, Tekken 3, Final Fantasy VII, Silent Hill czy Resident Evil. W publikacji pojawią się także wywiady z twórcami, w tym m.in. Davidem Jaffe (Twisted Metal), Edem Boonem (Mortal Kombat) i Akirą Yamaoką (Silent Hill), a także artykuły przedstawiające polską perspektywę na fenomen PSX-a.
Za redakcję i koordynację treści odpowiadają Marcin Kosman (autor bestsellerów Nie tylko Wiedźmin i 222 polskie gry, które warto znać) oraz Roger Żochowski (wieloletni redaktor naczelny magazynu PSX Extreme). Teksty przygotowali m.in.:
Maciej “Komodo” Marchewka
Łukasz “Dżujo” Kujawa
Michał “Mazzi” Mazur
Piotr “Rozbo” Rozbicki
Konrad “SoQ” Adamczewski
Kacper Adamus
Adam Piechota
Janusz Suwaj (strefapsx.pl – jeden z najlepszych specjalistów od PSX-a w Polsce)
Za oprawę graficzną odpowiada Daniel Biernacki, w przeszłości m.in. wydawca magazynu Gamer.
Aby pokryć wysokie koszty druku i produkcji, wydawnictwo uruchomiło zbiórkę w serwisie Zrzutka. Wspierający mogą wybrać jeden z kilku pakietów – od podstawowego (129 zł) po edycje z autografami i dodatkowymi książkami, takimi jak Potwory w ciemności czy Jacked. Chuligańska historia Grand Theft Auto. Poniżej znajdziecie wszystkie dostępne edycje:
