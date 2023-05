Koło czasu od Amazona powraca we wrześniu. Pierwsze zdjęcia z nowego sezonu

Wraz z ogłoszeniem daty premiery, Amazon podzielił się również pierwszymi ujęciami z drugiego sezonu swojego serialu. Na pierwszy pełny zwiastun będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale na zdjęciach możemy zobaczyć zarówno doskonale znane fanom serialu postacie, jak i zupełnie nowych bohaterów. Wszystkie zdjęcia znajdziecie poniżej.

W serialu opartym na bestsellerowej serii fantasy Roberta Jordana o tym samym tytule, skromny chłopiec mieszkający na farmie, Rand al'Thor (Josha Stradowski), dowiaduje się, że jest Smokiem Odrodzonym - niebezpieczną postacią z przeszłości, której przeznaczeniem jest ocalić świat... lub go zniszczyć. Armia potężnych czarodziejek, zdesperowanych by ochronić go przed Mrocznym, musi liczyć się z jego rosnącą mocą i zbliżającym się szaleństwem. „Koło Czasu” obraca się i zbliża się Ostatnia Bitwa. Choć Rand myślał, że zniszczył Mrocznego, zło nie zniknęło ze świata. W sezonie drugim nowe i bardzo stare zagrożenia oczekują na młodych przyjaciół z Dwóch Rzek, teraz rozproszonych po całym świecie. Kobieta, która ich odnalazła i poprowadziła, jest teraz bezsilna i nie może im pomóc. Muszą więc znaleźć inne źródła siły - w sobie nawzajem lub w sobie samych. W Świetle... lub w Ciemności.