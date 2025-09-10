Kolekcjonerskie pady Xbox Series. Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker trafiają do Polski

Nowa kolekcja padów Xbox Series trafia do polskiego Microsoft Store. Kontrolery Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker wyróżniają się kontrastującymi kolorami i eleganckim wykończeniem. Każdy z nich wyceniono na 349 zł, a czas realizacji standardowego zamówienia wynosi do 15 września.

Xbox Series – trzy nowe warianty kolorystyczne

Modele Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker powstały z myślą o kolekcjonerach i graczach chcących wyróżnić swój zestaw sprzętu. Kontrolery zachowują wszystkie funkcje standardowego pada Xbox Series, w tym bezprzewodowe połączenie, kompatybilność z konsolami Xbox Series X/S oraz PC, a także ergonomiczny kształt.