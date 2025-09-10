Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolekcjonerskie pady Xbox Series. Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker trafiają do Polski

Mikołaj Berlik
2025/09/10 12:00
Gracze mogą już zamawiać nowe edycje kolorystyczne kontrolerów Xbox Series w polskim Microsoft Store.

Nowa kolekcja padów Xbox Series trafia do polskiego Microsoft Store. Kontrolery Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker wyróżniają się kontrastującymi kolorami i eleganckim wykończeniem. Każdy z nich wyceniono na 349 zł, a czas realizacji standardowego zamówienia wynosi do 15 września.

Ice Breaker
Ice Breaker

Xbox Series – trzy nowe warianty kolorystyczne

Modele Ice Breaker, Storm Breaker i Heart Breaker powstały z myślą o kolekcjonerach i graczach chcących wyróżnić swój zestaw sprzętu. Kontrolery zachowują wszystkie funkcje standardowego pada Xbox Series, w tym bezprzewodowe połączenie, kompatybilność z konsolami Xbox Series X/S oraz PC, a także ergonomiczny kształt.

GramTV przedstawia:

Kontrolery są już dostępne w polskim Microsoft Store w cenie 349 zł za sztukę. Dzięki nowym wariantom gracze mogą dopasować wygląd swojego pada do stylu gry lub osobistych preferencji. Produkty trafiają do klientów w standardowym czasie realizacji zamówienia, czyli do 15 września.

Mikołaj Berlik
