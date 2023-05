Kolekcjonerska karta microSD SanDisk dla fanów Zeldy

Jak wiadomo karty pamięci są w zasadzie niezbędne do spokojnego funkcjonowania na konsoli Nintendo Switch. To właśnie na nie można pobierać i przechowywać swoje ukochane gry. Wraz z premierą The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, firma SanDisk wprowadziła do swojej oferty kartę microSD, w której zakochają się wszyscy fani Zeldy.

Seria The Legend of Zelda już od ponad 30 lat podbija serca i umysły graczy z całego świata. Cieszymy się niezmiernie, prezentując fanom gry naszą najnowszą kartę. Dzięki ścisłej współpracy z Nintendo możemy z dumą oferować graczom produkty, które pozwalają im w pełni wykorzystać potencjał konsoli Nintendo Switch – wyjaśnia Susan Park, wiceprezes działu Global Strategic Partnerships w Western Digital.

Gratka dla fanów Zeldy. Specjalna, kolekcjonerska edycja karty microSD od firmy SanDisk

Kolekcjonerska karta o pojemności 1 TB opatrzona jest herbem Hylian inspirowanym serią The Legend of Zelda i została przetestowana pod kątem współpracy ze wszystkimi wersjami konsoli Nintendo Switch. Nowe microSD oferuje prawie dwukrotnie więcej miejsca na dane niż poprzednie karty firmy SanDisk licencjonowane przez Nintendo. Dzięki temu gracze mogą zagłębić się w świat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, bez martwienia się o to, czy nie zabraknie im miejsca na inne tytuły.