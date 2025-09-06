Kolekcjoner znalazł w szafie świętego Graala Pokemonów. Nierozpakowana, rzadka wersja Pokemon Blue

Niektórzy wiele zapłaciliby za taką wersję.

Marzenia wielu fanów i kolekcjonerów spełniły się w przypadku jednego z użytkowników Reddita, który przez przypadek odkrył w swojej szafie prawdziwy skarb. Okazało się, że od blisko trzydziestu lat leżała tam nietknięta, wciąż zapieczętowana kopia Pokemon Blue. Jakby tego było mało, pudełko zawiera rzadki błąd drukarski, dzięki któremu gra zyskuje jeszcze większą wartość. Pokemon Blue z błędem drukarskim warty fortunę Odkryciem pochwalił się użytkownik o nicku sausagenpeppers, publikując zdjęcie gry z wciąż nienaruszoną folią ochronną i starym oznaczeniem sklepu KB Toys.

Rodzice kupili mojej siostrze i mnie Pokemony na Game Boya, kiedy wyszły w okresie świątecznym. Myśleli, że Blue i Red to zupełnie różne gry, więc dostaliśmy obie. Jedna z wersji Red została otwarta, natomiast Blue przeleżało w szafie przez całe dekady – wspomina szczęśliwy właściciel. Choć sam fakt posiadania zapieczętowanej kopii gry z pierwszej generacji Pokemonów to dla kolekcjonera powód do dumy, największą sensację wzbudził szczegół na tylnej stronie opakowania. Okazało się, że na pudełku Pokemon Blue znajduje się tekst skopiowany z wersji Red. Widać tam informację: „Zbierz do 139 różnych Pokemonów grając w wersję Red. Dzięki kablowi Game Link (sprzedawanemu oddzielnie) wymień się z przyjacielem, który ma wersję Blue, aby zdobyć wszystkie 150”. Oczywiście napis powinien odnosić się do wersji Blue i sugerować wymianę z graczem posiadającym wersję Red. Tego rodzaju pomyłki pojawiły się jedynie w niewielkiej części pierwszego nakładu gry, co czyni takie egzemplarze niezwykle rzadkimi. Foto: Reddit/sausagenpeppers Foto: Reddit/sausagenpeppers

W świecie kolekcjonerów ceny zależą przede wszystkim od stanu zachowania i oceny przyznanej przez profesjonalnych sprzedawców. Według serwisu Automaton, obecnie na eBayu można znaleźć ofertę zapieczętowanego egzemplarza Pokemon Blue z oceną Wata 9.6 wycenionego na astronomiczne 126 tysięcy dolarów. Czy ktoś faktycznie zapłaci tyle pieniędzy, to już inna kwestia. Bardziej realistyczne przykłady to sprzedana niedawno kopia z oceną Wata 9.4, która kosztowała nowego właściciela 1536 dolarów, czy też wystawiony egzemplarz z oceną Wata 9.0 za 2400 dolarów. To wciąż kwoty robiące ogromne wrażenie i potwierdzające, że takie znalezisko stanowi prawdziwy rarytas. Użytkownik, który znalazł grę, stoi teraz przed dylematem. Może sprzedać ją za pokaźną sumę, zachować jako trofeum, którym pozazdrości mu wielu kolekcjonerów, albo, co byłoby prawdziwym aktem szaleństwa, zerwać folię i po prostu uruchomić tytuł na klasycznym GameBoyu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.