Kolejny serial Netflixa skasowany po pierwszym sezonie. Twórcy przechodzą do Amazona

Na początku listopada Netflix podjął decyzję o anulowaniu dwóch swoich oryginalnych produkcji. Sytuacja powtórzyła się już w pierwszych dniach grudnia i platforma zdecydowała o losie Klubu Północnego od Mike’a Flanagana. Niestety fani tego twórcy nie będą mogli liczyć na kontynuację tego serialu. Platforma nie zamówiła drugiego sezonu i historia nigdy nie doczeka się zakończenia.

Netflix kasuje serial Mike’a Flanagana, a filmowiec przechodzi do Amazona

Decyzja jest o tyle zaskakująca, gdyż Mike Flanagan przez ostatnie lata związany był z Netflixem. Dla platformy nakręcił dwa filmy (Hush, Gra Geralda) oraz cztery seriale (Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly, Nocna msza i Klub północny), a piąty zatytułowany The Fall of the House of Usher jest już w produkcji. Ten projekt nie jest już zagrożony, ale Flanagan nie stworzy więcej produkcji dla Netflixa.