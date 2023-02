Kolejny prezent od Epic Games Store. Następna darmowa gra na PC

Czwartek to dzień darmowego rozdawnictwa, o czym kolejny raz przypomina nam Epic Games Store. W tym tygodniu sklep zaoferował tylko jedną darmową grę, którą jest Recipe for Disaster od Dapper Penguin Studios. Produkcja jest symulatorem zarządzania restauracji, która jak żaden inny tytuł oddaje szybkie tempo i pełne napięcia środowisko profesjonalnych kuchni i sal restauracyjnych. Zadaniem gracza jest zbudowanie i prowadzenie swojej wymarzonej restauracji, poprzez tworzenie przepisów, projektowanie menu i zarządzeni personelem.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Przypomnijmy, że Recipe for Disaster odbierzecie od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Grę znajdziecie pod tym adresem. Na przypisanie produkcji do swojego konta w sklepie Epic Games Store macie czas do następnego czwartku.