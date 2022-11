Kolejny prezent dla graczy na PC. Odbierz darmową grę na Steama

Jeżeli jeszcze nie jest Wam za mało otrzymywania gier całkowicie za darmo, to sklep Fanatical ma kolejną ofertę, aby wzbogacić swoją półkę cyfrowych gier. Sklep zaoferował swoim użytkownikom darmowy klucz do gry Garfield Kart Furious Racing do wykorzystania na platformie Steam. Produkcja studia Artefacts Studio zadebiutowała w 2019 roku, pozwalając wcielić się w jednego z bohaterów uniwersum Garfielda i rywalizować z innymi postaciami w szalonych wyścigach.

Darmowa gra do przypisania do konta Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to udajcie się pod ten adres. Aby odebrać grę, musicie posiadać konto w sklepie Fanatical, a następnie kliknąć w „ADD TO CART” i dokończyć transakcję, zgadzając się na zapisanie do newslettera. Przed dokończeniem transakcji warto się upewnić, że kwota wynosi zero złotych. Od razu otrzymacie klucz do gry, który będziecie mogli wykorzystać na Steamie. Nie podano, do kiedy trwa promocja.