Kolejny pokaz Nintendo Direct nadciąga. Długa prezentacja szczegółowo przedstawi nadchodzącą grę

Patrycja Pietrowska
2025/08/18 18:30
Już za moment gracze będą mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi gry nadchodzącej na Nintendo Switch 2.

Nadciąga kolejny pokaz Nintendo Direct. Tym razem wydarzenie skoncentruje się na grze Kirby Air Riders. Event odbędzie się już 19 sierpnia.

Kirby Air Riders
Wydarzenie odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. Nintendo Direct potrwa 45 minut. Cała uwaga ma być skoncentrowana wyłącznie na Kirby Air Riders.

Za kierownicą projektu, a także prezentacji, stoi reżyser Masahiro Sakurai. Kirby Air Riders to kontynuacja gry wyścigowej Kirby Air Ride z 2003 roku na GameCube'a. Tytuł ten wstępnie zapowiedziano w kwietniu tego roku podczas głównego Nintendo Direct dedykowanego konsoli Switch 2.

Zbliżająca się premiera jeszcze w 2025 roku sugeruje, że podczas jutrzejszego Directu może zostać ogłoszona dokładna data wydania Kirby Air Riders.

Dołącz do nas 19 sierpnia o godzinie 15:00 CEST na transmisję #KirbyAirRiders Direct z udziałem reżysera Masahiro Sakurai. Pokaz na żywo potrwa około 45 minut i zapewni szczegółowe spojrzenie na nadchodzącą grę na #NintendoSwitch2.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-new-nintendo-direct-focused-on-kirby-air-riders-is-coming-tomorrow/

Tagi:

News
Nintendo
pokaz
event
Nintendo Direct
Kirby
Kirby Air Riders
Kirby Air Ride
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

