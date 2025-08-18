Kolejny pokaz Nintendo Direct nadciąga. Długa prezentacja szczegółowo przedstawi nadchodzącą grę

Już za moment gracze będą mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi gry nadchodzącej na Nintendo Switch 2.

Nadciąga kolejny pokaz Nintendo Direct. Tym razem wydarzenie skoncentruje się na grze Kirby Air Riders. Event odbędzie się już 19 sierpnia.

Kirby Air Riders Direct – kolejny pokaz Nintendo już 19 sierpnia

Wydarzenie odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. Nintendo Direct potrwa 45 minut. Cała uwaga ma być skoncentrowana wyłącznie na Kirby Air Riders.

Za kierownicą projektu, a także prezentacji, stoi reżyser Masahiro Sakurai. Kirby Air Riders to kontynuacja gry wyścigowej Kirby Air Ride z 2003 roku na GameCube'a. Tytuł ten wstępnie zapowiedziano w kwietniu tego roku podczas głównego Nintendo Direct dedykowanego konsoli Switch 2.