Kolejny materiał z Mafia: The Old Country zobaczymy na The Game Awards 2024

Już za kilka dni odbędzie się The Game Awards 2024. W związku z nadchodzącym wielkimi krokami wydarzeniem organizatorzy podzielili się nowymi wieściami. Tym razem potwierdzono, że na gali nie zabraknie kolejnego, ważnego tytułu.

W sierpniu otrzymaliśmy oficjalny zwiastun gry Mafia: The Old Country . Ubiegły miesiąc przyniósł natomiast wieści dotyczące terminu premiery i jak się okazuje, tytuł ma trafić na rynek w przyszłym roku fiskalnym . Tymczasem pojawiły się dobre informacje dla oczekujących na kolejne materiały z produkcji.

Mowa o Mafia: The Old Country. Jak bowiem przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, możemy spodziewać się świeżego materiału z gry.

Przy okazji warto przypomnieć, że Mafia: The Old Country pozwoli nam poznać same początki zorganizowanej przestępczości. Gra przeniesie nas na Sycylię początku XX wieku. „Walcz o przetrwanie w tej bezlitosnej epoce, ciesząc się akcją o autentycznym realizmie i bogatej fabule, z których słynie uznana seria Mafia” – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że Mafia: The Old Country ma zadebiutować do końca przyszłego roku fiskalnego – między 1 kwietnia 2025, a 31 marca 2026. Gra pojawi się na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na komputerach osobistych.

