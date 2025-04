Kolejny kultowy film z lat 90. doczeka się remake’u. Bodyguard wraca na ekrany

Film Micka Jacksona z 1992 roku opowiadał historię byłego agenta Secret Service (Costner), który zostaje ochroniarzem słynnej piosenkarki (Houston). Produkcja zarobiła ponad 400 mln dolarów, ale to ścieżka dźwiękowa — z hitem I Will Always Love You — przeszła do historii jako najlepiej sprzedający się soundtrack wszech czasów.

Choć oryginał bywał krytykowany za melodramatyzm i wymuszoną chemię między głównymi bohaterami, amerykańska (ale także polska) widownia go pokochała. Czy nowa wersja podbije serca kolejnego pokolenia? Przekonamy się wkrótce.