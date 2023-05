Kolejna darmówka w Epic Games Store ujawniona. Tym razem bez szaleństw

Podczas trwających właśnie Mega Wyprzedaży w sklepie Epic Games, firma rozda łącznie cztery duże produkcje całkowicie za darmo. Na pierwszy ogień poszedł Death Stranding, a teraz Epic Games Store podzielił się kolejną zapowiedzią nadchodzącego tytułu, który odbierzemy w formie prezentu już jutro. Serwisowi GG.Deals nie zajęło dużo czasu odkrycie, jaką grę jutro odbierzemy za darmo.

Tym razem gracze mogą szykować się na Fallout: New Vegas i to prawdopodobnie w Ultimate Edition. Otrzymamy więc pełne wydanie jednej z najlepiej ocenianych części serii Fallout. Co ciekawe, obecnie w sklepie Epic Games nie kupimy Fallout: New Vegas, więc będzie to dobra okazja, aby wzbogacić swoją cyfrową bibliotekę właśnie o ten tytuł.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition za darmo w Epic Games Store

Przypomnijmy, że Fallout: New Vegas Ultimate Edition zawiera dodatki: Droga Przez Pustkowia, Smutki Starego Świata, Szczere Serca, Krwawa Forsa, Skrytka kuriera oraz Arsenał Zbrojmistrzów. Gra dostępna będzie za darmo od jutra od godziny 17:00 czasu polskiego.