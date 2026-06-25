Gwiazda The Office mówi wprost: „Dzisiaj nie dałoby się już zrobić takiego serialu”

Trudno chyba znaleźć kogoś, kto przynajmniej raz w życiu nie słyszałby o serialu The Office. Chociaż amerykańska produkcja była remake’em produkcji brytyjskiej, to właśnie ona mainstreamowo zyskała największy rozgłos.

Czy dziś The Office mogłoby powstać? Wśród widzów nie brak głosów, że nie i okazuje się, że jedna z gwiazd serialu podziela ich zdanie.

“Nie sądzę, aby dzisiaj uszło to na sucho”

Niedawno gościem Fox News Digital był Rainn Wilson, czyli serialowy Dwight Schrute. 60-latek odniósł się m.in. do kwestii tzw. cancel culture oraz hipokryzji charakteryzującej obie strony amerykańskiego sporu politycznego. To właśnie tenże spór ma, według Wilsona, pogłębiać podziały społeczne, przyczyniając się do rozwoju kultury unieważniania. Aktor twierdzi, że z tego powodu w dzisiejszym społeczeństwie spadła zdolność do pojawiania się oraz rozwijania komedii. To z kolei prowadzi do konkluzji, że stworzenie The Office w dzisiejszej rzeczywistości byłoby niemożliwe. I to pomimo faktu, że główna postać, grany przez Steve’a Carella Michael Scott, była celowo przedstawiana tak, jakby nie miała samoświadomości.