Kolejny Dragon Ball mógłby skupić się na Vegecie? Torishima sugeruje kierunek dla serii, jednocześnie obraża Daimę

Wyobraźmy sobie, że nowe anime Dragon Ball skupiłoby się na Vegecie. To mógłby być hit!

Anime Dragon Ball jest jedną z najpopularniejszych marek anime na świecie. Animacja oparta jest na mandze autorstwa zmarłego w 2024 roku Akiry Toriyamy, który uważany jest za ojca współczesnego gatunku shonen. Od premiery oryginalnej serii powstało wiele projektów osadzonych w tym uniwersum, a ostatnim z nich był Dragon Ball Daima. Swój głos ponownie zabrał jeden z współtwórców Dragon Balla, który ostro skrytykował Daimę, ale przy okazji zasugerował co byłoby dobrą opcją dla całej serii. Historia Vegety świetnym materiałem na anime? Dragon Ball Daima zapowiedziano w 2023 roku, a emisja anime ruszyła w październiku 2024. Początkowo Akira Toriyama miał nie być zaangażowany w produkcję, jednak z czasem przejął odpowiedzialność za fabułę, postacie i świat przedstawiony. Serial powstawał aż sześć lat i miał być skierowany zarówno do młodszych, jak i starszych widzów. Nietypowym zabiegiem było odmłodzenie Goku i reszty bohaterów, co początkowo przyjęto w dość stonowany sposób. Finalnie zdania na temat Daimy są mocno podzielone.

Niedawno były redaktor Akiry Toriyamy, Kazuhiko Torishima, ostro skrytykował produkcję: Dragon Ball Daima był śmieciowym anime. Lepiej byłoby też zrobić historię o Vegecie niż Dragon Ball Super.

Słowa Torishimy zaskoczyły fanów, ale część z nich przyznała mu rację. Jako bliski współpracownik Toriyamy i osoba współtworząca sukces Dragon Balla, jego opinia wśród fanów ma sporą wagę. Chociaż Toei Animation nie potwierdziło żadnych planów dotyczących kolejnego anime, komentarze Torishimy są całkiem niezłą sugestią w jaką stronę mogłaby pójść seria. Vegeta od dawna uchodzi za jedną z najciekawszych postaci, od zadufanego w sobie złoczyńcy po dumnego wojownika, rywalizującego i jednocześnie współpracującego z Goku. Nowa produkcja mogłaby pokazać wydarzenia znane z poprzednich serii z jego perspektywy, a także pogłębić wątek jego życia rodzinnego. Fani są zgodni, że jeśli ktoś zasługuje na własne anime w świecie Dragon Balla, to właśnie Vegeta. Na tę chwilę nie ma żadnych oficjalnych informacji o nowym projekcie. Z resztą cała marka jest w stagnacji przez trwający spór pomiędzy dwoma studiami. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale sądząc po reakcjach, wiele wskazuje na to, że historia Vegety mogłaby być całkiem udanym kierunkiem dla przyszłości serii. Oglądalibyście?