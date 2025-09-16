Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejny Dragon Ball mógłby skupić się na Vegecie? Torishima sugeruje kierunek dla serii, jednocześnie obraża Daimę

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 21:00
Wyobraźmy sobie, że nowe anime Dragon Ball skupiłoby się na Vegecie. To mógłby być hit!

Anime Dragon Ball jest jedną z najpopularniejszych marek anime na świecie. Animacja oparta jest na mandze autorstwa zmarłego w 2024 roku Akiry Toriyamy, który uważany jest za ojca współczesnego gatunku shonen. Od premiery oryginalnej serii powstało wiele projektów osadzonych w tym uniwersum, a ostatnim z nich był Dragon Ball Daima. Swój głos ponownie zabrał jeden z współtwórców Dragon Balla, który ostro skrytykował Daimę, ale przy okazji zasugerował co byłoby dobrą opcją dla całej serii.

Vegeta
Vegeta

Historia Vegety świetnym materiałem na anime?

Dragon Ball Daima zapowiedziano w 2023 roku, a emisja anime ruszyła w październiku 2024. Początkowo Akira Toriyama miał nie być zaangażowany w produkcję, jednak z czasem przejął odpowiedzialność za fabułę, postacie i świat przedstawiony. Serial powstawał aż sześć lat i miał być skierowany zarówno do młodszych, jak i starszych widzów. Nietypowym zabiegiem było odmłodzenie Goku i reszty bohaterów, co początkowo przyjęto w dość stonowany sposób. Finalnie zdania na temat Daimy są mocno podzielone.

Niedawno były redaktor Akiry Toriyamy, Kazuhiko Torishima, ostro skrytykował produkcję:

Dragon Ball Daima był śmieciowym anime. Lepiej byłoby też zrobić historię o Vegecie niż Dragon Ball Super.

Słowa Torishimy zaskoczyły fanów, ale część z nich przyznała mu rację. Jako bliski współpracownik Toriyamy i osoba współtworząca sukces Dragon Balla, jego opinia wśród fanów ma sporą wagę. Chociaż Toei Animation nie potwierdziło żadnych planów dotyczących kolejnego anime, komentarze Torishimy są całkiem niezłą sugestią w jaką stronę mogłaby pójść seria.

Vegeta od dawna uchodzi za jedną z najciekawszych postaci, od zadufanego w sobie złoczyńcy po dumnego wojownika, rywalizującego i jednocześnie współpracującego z Goku. Nowa produkcja mogłaby pokazać wydarzenia znane z poprzednich serii z jego perspektywy, a także pogłębić wątek jego życia rodzinnego. Fani są zgodni, że jeśli ktoś zasługuje na własne anime w świecie Dragon Balla, to właśnie Vegeta.

Na tę chwilę nie ma żadnych oficjalnych informacji o nowym projekcie. Z resztą cała marka jest w stagnacji przez trwający spór pomiędzy dwoma studiami. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale sądząc po reakcjach, wiele wskazuje na to, że historia Vegety mogłaby być całkiem udanym kierunkiem dla przyszłości serii. Oglądalibyście?

