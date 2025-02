Kolejny darmowy prezent na Steam. Można zaoszczędzić nawet 325 zł

Na Steam ruszyła promocja z kolejną darmową niespodzianką. Tym razem nie jest to jednak gra, ale narzędzie pozwalające stworzyć swojego własnego RPG-a. Studio Gotcha Gotcha Games udostępniło w ramach darmowej oferty RPG Maker VX Ace. Narzędzie dostępne jest w promocji i każdy chętny może sięgnąć po ten silnik, oszczędzając niecałe 325 zł. To dobra okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem gier. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

RPG Maker VX ACE wprowadza nowe narzędzia, aby zwiększyć potencjał Twoich gier RPG. Żaden z poprzednich silników nie może równać się do ACE w kwestii elastyczności, nawet dla użytkowników bez wiedzy kodowania. Funkcje te są potężne, ale także bardzo łatwe do nauczenia, pozwalając na proste nawigowanie do interfejsie. RPG Maker VX ACE oferuje dużą kolekcję nowych grafiki i zestawy spritetów poległych postaci. Silnik jest również kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi zasobami od producenta RPG VX.

Darmowy edytor gier RPG na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie RPG Maker VX Ace za darmo, to udajcie się na tę stronę. Wystarczy, że klikniecie „Dodaj do konta”, a program zostanie przypisany do Waszego profilu na Steam. Oferta trwa tylko do 10 lutego.