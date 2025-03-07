Kolejne wielkie wyzwanie dla wielkiej aktorki. Zagra medialną ikonę (z polskimi korzeniami)

Powstaje film biograficzny Good Thing, który opowie historię Martha Stewart – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej popkultury, mającej polskie korzenie. W główną rolę wcieli się Cate Blanchett, a za reżyserię odpowiada Janicza Bravo, znana z filmu Zola. Informacja została potwierdzona przez samą Stewart, która ujawniła, że projekt jest już w przygotowaniu.

Kim jest Martha Stewart? To nowa rola Cate Blanchett

Krótko o samej postaci, bo może ona nie być znana czytelnikom gram.pl. Martha Stewart to nie tylko celebrytka, ale przede wszystkim medialna ikona. Zbudowała gigantyczne imperium oparte na gotowaniu, dekoracji wnętrz i stylu życia — od magazynów, przez programy telewizyjne, aż po bestsellerowe książki. To właśnie ona w dużej mierze zdefiniowała nowoczesne „lifestyle media”, stając się autorytetem w kwestiach domu, kuchni i estetyki. Jej marka przez lata była synonimem perfekcji i elegancji w codziennym życiu.