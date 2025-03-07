Kolejne wielkie wyzwanie dla wielkiej aktorki. Zagra medialną ikonę (z polskimi korzeniami)

Jakub Piwoński
2025/03/07 11:45
Powstaje biografia jednej z najbardziej wpływowych kobiet amerykańskiego show-biznesu.

Powstaje film biograficzny Good Thing, który opowie historię Martha Stewart – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej popkultury, mającej polskie korzenie. W główną rolę wcieli się Cate Blanchett, a za reżyserię odpowiada Janicza Bravo, znana z filmu Zola. Informacja została potwierdzona przez samą Stewart, która ujawniła, że projekt jest już w przygotowaniu.

Cate Blanchett
Kim jest Martha Stewart? To nowa rola Cate Blanchett

Krótko o samej postaci, bo może ona nie być znana czytelnikom gram.pl. Martha Stewart to nie tylko celebrytka, ale przede wszystkim medialna ikona. Zbudowała gigantyczne imperium oparte na gotowaniu, dekoracji wnętrz i stylu życia — od magazynów, przez programy telewizyjne, aż po bestsellerowe książki. To właśnie ona w dużej mierze zdefiniowała nowoczesne „lifestyle media”, stając się autorytetem w kwestiach domu, kuchni i estetyki. Jej marka przez lata była synonimem perfekcji i elegancji w codziennym życiu.

Co jednak czyni jej historię naprawdę filmową, to spektakularne wzloty i upadki. W latach 2000. Stewart została skazana za insider trading i spędziła pięć miesięcy w więzieniu. Dla wielu byłby to koniec kariery — ona tymczasem wróciła silniejsza niż kiedykolwiek. Po wyjściu na wolność odbudowała swoją pozycję, rozwinęła biznes i… zaskoczyła wszystkich, nawiązując nietypową, medialną przyjaźń z Snoop Dogg, co tylko umocniło jej status ikony popkultury. Warto też podkreślić, że Stewart, urodzona jako Martha Kostyra, ma polskie korzenie, co czyni tę historię szczególnie interesującą z naszej perspektywy.

Cate Blanchett, dwukrotna laureatka Oscara (za Aviator i Blue Jasmine), wydaje się naturalnym wyborem do zagrania tak złożonej postaci. Aktorka znana jest z ról silnych, charyzmatycznych kobiet, co może idealnie przełożyć się na ekranową interpretację Stewart. Na ten moment nie ujawniono daty premiery Good Thing, ale już teraz projekt zapowiada się na jedną z ciekawszych biografii ostatnich lat.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/14/cate-blanchett-to-star-as-martha-stewart-in-good-thing

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

