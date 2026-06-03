38 lat temu telewizja pokazała najbardziej szalony finał w historii. Powstała teoria łącząca światy Star Trek, Z Archiwum X i Breaking Bad

Zakończenie serialu St. Elsewhere wywołało burzę wśród widzów, ale z czasem stało się fundamentem jednej z największych teorii fanowskich w historii popkultury.

Współcześni widzowie często narzekają na kontrowersyjne finały seriali. Wystarczy przypomnieć dyskusje wokół zakończeń Gry o tron, Rodziny Soprano czy niedawno zakończonej Euforii. Tymczasem jeden z najbardziej szokujących finałów w historii telewizji pojawił się już 38 lat temu. Co łączy St. Elsewhere ze Star Trekiem, Z Archiwum X i innymi serialami? 25 maja 1988 roku wyemitowano ostatni odcinek serialu St. Elsewhere. Produkcja była jednym z najważniejszych dramatów medycznych lat 80., zdobywała uznanie krytyków i przez wszystkie sześć sezonów regularnie otrzymywała nominacje do nagród Emmy. Nikt nie spodziewał się jednak, że do historii przejdzie przede wszystkim jej zakończenie.

W finałowych minutach serialu widzowie zobaczyli scenę, która całkowicie zmieniała sposób patrzenia na całą historię. Kamera przenosiła się do zwyczajnego domu, gdzie chłopiec o imieniu Tommy Westphall siedział na podłodze i bawił się śnieżną kulą. W jej wnętrzu znajdował się model szpitala St. Eligius – miejsca, w którym przez sześć sezonów rozgrywały się wydarzenia serialu.Twórcy nigdy nie wyjaśnili tego wprost, ale sugestia była oczywista: być może wszystko, co widzowie oglądali przez lata, było jedynie wytworem wyobraźni autystycznego chłopca.

GramTV przedstawia:

Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej frustrujących zwrotów akcji w historii telewizji. Zakończenie przypominało bowiem klasyczny motyw „to wszystko było snem”, którego widzowie zwykle nie darzą szczególną sympatią. Z biegiem lat okazało się jednak, że finał St. Elsewhere ma znacznie większe konsekwencje. W 2006 roku scenarzysta i twórca komiksów Dwayne McDuffie zwrócił uwagę na ciekawy problem. Bohaterowie St. Elsewhere pojawiali się bowiem w innych serialach. Te z kolei miały własne crossovery z kolejnymi produkcjami. W efekcie powstała gigantyczna sieć połączeń obejmująca dziesiątki, a później setki seriali. Tak narodziła się słynna teoria Tommy Westphall Universe. Według niej, jeśli uznać finał St. Elsewhere za dosłowną prawdę, to wszystkie połączone z nim seriale również rozgrywają się w wyobraźni Tommy’ego. Początkowo była to jedynie ciekawostka, ale internet szybko podchwycił temat i zaczął rozbudowywać listę powiązań. Dziś teoria obejmuje ponad 400 produkcji telewizyjnych. Wśród nich znajdują się między innymi Z Archiwum X, Breaking Bad, Prawo i porządek, The Walking Dead, Nie z tego świata, a nawet całe uniwersum Star Trek. Oczywiście nikt nie traktuje tej teorii jako oficjalnego elementu fabularnego. Sama idea miała raczej pokazać, jak absurdalne potrafią być próby śledzenia pełnej ciągłości między serialami połączonymi crossoverami. Paradoksalnie właśnie dzięki temu teoria stała się tak popularna.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









