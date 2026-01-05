Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne ważne nagrody w Hollywood ujawniają faworytów do Oscara. Rozdano Critics’ Choice Awards 2026

Jakub Piwoński
2026/01/05 14:15
Sezon nagród nabiera tempa – triumf Paula Thomasa Andersona, aktorska siła Chalameta i Buckley to kolejne wyraźne sygnały przed Złotymi Globami i Oscarami.

Trwa sezon nagród filmowych, a kolejne prestiżowe wyróżnienia zaczynają wyraźnie rysować układ sił przed Złotymi Globami i Oscarami. Podczas gali Critics’ Choice Awards 2026, przyznawanych przez ok. 500 krytyków zrzeszonych w CCA, bezapelacyjnym triumfatorem okazał się film Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu, a sam Anderson został uhonorowany statuetką za reżyserię, umacniając swoją pozycję jednego z głównych faworytów oscarowego wyścigu.

Rozdano Critics’ Choice Awards 2026

Nagrody aktorskie również dostarczyły ważnych sygnałów. Timothée Chalamet (za Wielki Marty) zrobił kolejny krok w stronę swojego pierwszego Oscara, a Jessie Buckley (Hamnet) potwierdziła status liderki w kategorii aktorki pierwszoplanowej. Niespodzianką było zwycięstwo Jacoba Elordiego za rolę drugoplanową w Frankensteinie, a statuetka dla Amy Madigan (Znieknięcia) dodała sezonowi narrację o późnym, ale efektownym rozkwicie kariery.

CCA nie są co prawda idealnym prognostykiem Oscarów, jednak ich werdykty coraz wyraźniej wskazują filmy i twórców, którzy mogą zdominować najważniejsze gale nadchodzących miesięcy. Przypomnijmy, że rozdanie Złotych Globów przypada już 11 stycznia, a niedługo po tym wydarzeniu poznamy nominacje do Oscara.

Laureaci Critics’ Choice Awards 2026:

  • Najlepszy film: Jedna bitwa po drugiej
  • Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson (Jedna bitwa po drugiej)
  • Najlepszy aktor: Timothée Chalamet (Wielki Marty)
  • Najlepsza aktorka: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Najlepszy aktor drugoplanowy: Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan (Zniknięcia)
  • Najlepszy film animowany: K-popowi Łowcy Demonów
  • Najlepszy film nieanglojęzyczny: Tajny agent
  • Najlepsza komedia: Naga broń
  • Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler (Grzesznicy)
  • Najlepsza muzyka: Ludwig Göransson (Grzesznicy)
  • Najlepsze zdjęcia: Sny o pociągach
  • Najlepszy casting / obsada: Grzesznicy
  • Najlepsze efekty wizualne: Avatar: Ogień i popiół
  • Najlepszy dźwięk: F1
  • Najlepsza piosenka: „Golden” (K-popowi Łowcy Demonów)
  • Najlepsza scenografia: Frankenstein
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/4/2025-critics-choice-award-winners-updating-live

Popkultura
Frankenstein
Critics Choice Awards
Paul Thomas Anderson
nagrody filmowe
Jedna bitwa po drugiej
Hamnet
Wielki Marty
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




