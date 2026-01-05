Kolejne ważne nagrody w Hollywood ujawniają faworytów do Oscara. Rozdano Critics’ Choice Awards 2026

Trwa sezon nagród filmowych, a kolejne prestiżowe wyróżnienia zaczynają wyraźnie rysować układ sił przed Złotymi Globami i Oscarami. Podczas gali Critics’ Choice Awards 2026, przyznawanych przez ok. 500 krytyków zrzeszonych w CCA, bezapelacyjnym triumfatorem okazał się film Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu, a sam Anderson został uhonorowany statuetką za reżyserię, umacniając swoją pozycję jednego z głównych faworytów oscarowego wyścigu.

Rozdano Critics’ Choice Awards 2026

Nagrody aktorskie również dostarczyły ważnych sygnałów. Timothée Chalamet (za Wielki Marty) zrobił kolejny krok w stronę swojego pierwszego Oscara, a Jessie Buckley (Hamnet) potwierdziła status liderki w kategorii aktorki pierwszoplanowej. Niespodzianką było zwycięstwo Jacoba Elordiego za rolę drugoplanową w Frankensteinie, a statuetka dla Amy Madigan (Znieknięcia) dodała sezonowi narrację o późnym, ale efektownym rozkwicie kariery.