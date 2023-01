Kolejne gry za darmo w Epic Games Store. Aż trzy prezenty na PC

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w sklepie Epic Games Store udostępnione zostały całkowicie za darmo trzy gry: First Class Trouble, Gamedec oraz Divine Knockout. Produkcje pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (19 stycznia), a po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. Za tydzień natomiast będziemy mogli dodać do swojej biblioteki grę pod tytułem Epistory – Typing Chronicles.

Darmowe gry w Epic Games Store

W First Class Trouble gracze muszą jednocześnie współpracować i rywalizować ze sobą, aby przetrwać katastrofę. Celem gry jest wyłączenie kontrolującej statek sztucznej inteligencji o morderczych zapędach. Uważaj, niektórzy gracze to w rzeczywistości podszywające się pod ludzi zabójcze androidy, gotowe zdradzić Cię na każdym kroku.

Gamedec to cyberpunkowe, izometryczne RPG z rozgrywką jednoosobową. Wcielasz się w nim w detektywa, który rozwiązuje zagadki w wirtualnych światach. Korzystaj z szarych komórek, żeby zdobyć informacje od świadków oraz podejrzanych i dotrzeć do samego dna niecnych planów. Jesteś sumą swoich wyborów.

Divine Knockout