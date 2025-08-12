Kolejne przeceny na Steam. Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną za 22,99 zł

Na Steamie wystartowała nowa edycja wyprzedaży Szaleństwo w środku tygodnia. W ofercie znalazły się dziesiątki gier przecenionych o nawet 90%. Wśród najciekawszych propozycji uwagę przyciągają asymetryczne sieciowe horrory The Texas Chain Saw Massacre i Predator: Hunting Grounds, oba w rekordowo niskiej cenie 22,99 zł.
Najciekawsze promocje w ofercie śródtygodniowej Steam
- The Texas Chain Saw Massacre – 22,99 zł (-75%)
- Predator: Hunting Grounds – 22,99 zł (-75%)
- Resident Evil Village – 42,25 zł (-75%)
- Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition – 103,60 zł (-60%)
- SCARLET NEXUS – 31,84 zł (-84%)
- Weird West: Definitive Edition – 21,44 zł (-85%)
- Moonlighter – 6,99 zł (-90%)
- Devil May Cry 5 – 32,25 zł (-75%)
- Monster Hunter: World – 42,57 zł (-67%)
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 41,98 zł (-85%)
- Spiritfarer: Farewell Edition – 20,84 zł (-85%)
- Resident Evil 3 – 42,25 zł (-75%)
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 53,99 zł (-40%)
- Heroes of Hammerwatch – 13,74 zł (-75%)
Promocja potrwa do czwartku wieczorem. Pełną listę przecen znajdziemy na karcie wydarzenia w sklepie Steam.
