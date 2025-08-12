Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne przeceny na Steam. Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną za 22,99 zł

Mikołaj Berlik
2025/08/12 13:00
Promocje sięgają nawet -90%, a wśród nich kilka głośnych hitów.

Na Steamie wystartowała nowa edycja wyprzedaży Szaleństwo w środku tygodnia. W ofercie znalazły się dziesiątki gier przecenionych o nawet 90%. Wśród najciekawszych propozycji uwagę przyciągają asymetryczne sieciowe horrory The Texas Chain Saw Massacre i Predator: Hunting Grounds, oba w rekordowo niskiej cenie 22,99 zł.

Steam

Najciekawsze promocje w ofercie śródtygodniowej Steam

Promocja potrwa do czwartku wieczorem. Pełną listę przecen znajdziemy na karcie wydarzenia w sklepie Steam.

