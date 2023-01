Kolejne plotki na temat nowego modelu PlayStation 5

Źródłem najnowszych plotek jest znany branżowy insider – Tom Henderson. Przewiduje on, że obecna wersja konsoli przestanie być produkowana do końca roku. Według jego wiedzy i przypuszczeń w kwietniu do produkcji trafi nowa wersja PlayStation 5, a konsola miałaby pojawić się w sprzedaży we wrześniu.

PlayStation 5 drugiej generacji

Według Hendersona nie ma jednak mowy o nowym modelu pokroju PlayStation 5 Slim czy PlayStation 5 Pro. Nowa wersja będzie po prostu drugą generacją obecnej konsoli. Sprzęt nie doczeka się gruntownej przebudowy a jedynie odświeżenia.



Jego zdaniem decyzja o stworzeniu nowej wersji PlayStation 5 ma być podyktowana koniecznością zmniejszenia kosztów związanych z produkcją i transportem. Sony miałoby produkować wyłącznie jedną konsolę z rozłączalnym napędem. Tom nie spodziewa się również, by sprzęt doczekał się większych zmian wizualnych.

