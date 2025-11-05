Kolejne platformy z blokadą dla osób poniżej 16 lat. Reddit i Kick z ograniczeniami w Australii

Australia podejmuje kroki w ramach nowej inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w internecie, co skutkuje wprowadzeniem ograniczeń w dostępie do platform takich jak Reddit i Kick dla osób niepełnoletnich. Chociaż serwisy te często nie są uznawane za typowe media społecznościowe, na równi z Facebookiem czy Instagramem, zostały objęte nowymi regulacjami. Nowa legislacja ma wejść w życie w grudniu tego roku.

Australia blokuje dostęp do Reddita i Kick dla nieletnich

Minister Komunikacji, Anika Wells, poinformowała o włączeniu platform Kick oraz Reddit do listy restrykcji. Prawo to, stworzone na podstawie przepisów wprowadzonych w lipcu 2025 roku, wymierzone jest we wszelkie serwisy internetowe, które są uznane za potencjalnie szkodliwe dla młodych użytkowników. Zgodnie z definicją, obejmuje to każdą witrynę lub aplikację, której „jedynym lub znaczącym celem” jest „umożliwianie interakcji społecznych online”. Ograniczenia dotyczą łącznie ośmiu platform, w tym również Snapchata, Threads, Facebooka, YouTube oraz TikToka.