Kolejne platformy z blokadą dla osób poniżej 16 lat. Reddit i Kick z ograniczeniami w Australii

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 12:00
Surowe zasady w Australii.

Australia podejmuje kroki w ramach nowej inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w internecie, co skutkuje wprowadzeniem ograniczeń w dostępie do platform takich jak Reddit i Kick dla osób niepełnoletnich. Chociaż serwisy te często nie są uznawane za typowe media społecznościowe, na równi z Facebookiem czy Instagramem, zostały objęte nowymi regulacjami. Nowa legislacja ma wejść w życie w grudniu tego roku.

Reddit
Reddit

Australia blokuje dostęp do Reddita i Kick dla nieletnich

Minister Komunikacji, Anika Wells, poinformowała o włączeniu platform Kick oraz Reddit do listy restrykcji. Prawo to, stworzone na podstawie przepisów wprowadzonych w lipcu 2025 roku, wymierzone jest we wszelkie serwisy internetowe, które są uznane za potencjalnie szkodliwe dla młodych użytkowników. Zgodnie z definicją, obejmuje to każdą witrynę lub aplikację, której „jedynym lub znaczącym celem” jest „umożliwianie interakcji społecznych online”. Ograniczenia dotyczą łącznie ośmiu platform, w tym również Snapchata, Threads, Facebooka, YouTube oraz TikToka.

Inicjatywa zakłada, że serwisy objęte regulacjami muszą wdrożyć „rozsądne kroki” w celu zweryfikowania wieku swoich użytkowników. Każdy użytkownik, który zostanie zidentyfikowany jako mający mniej niż 16 lat, napotka ograniczenia w korzystaniu z danej platformy. W praktyce oznacza to, że nieletni nie będą mogli zakładać nowych kont, co automatycznie uniemożliwi im korzystanie z kluczowych funkcji społecznościowych, takich jak publikowanie treści, komentowanie, dodawanie znajomych lub obserwowanie innych profili.

Osoby poniżej 16. roku życia, które znajdą sposób na obejście procedur weryfikacji wieku, nie będą podlegać karom. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm naruszających przepisy; przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegać nowych regulacji, mogą otrzymać grzywny sięgające aż 49,5 miliona dolarów australijskich.

Źródło:https://gamerant.com/reddit-banned-australia-kick/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

