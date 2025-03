Kolejne osiągnięcie STALKERA 2. GSC Game World chwali się 6 milionami graczy

W listopadzie ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery STALKERA 2, co spotkało się z dużym zainteresowaniem graczy - niedługo po premierze na serwerach Steama zebrało się ponad 120 tysięcy osób. Obecnie ta liczba wynosi około 8 tysięcy, jednak ogólne statystyki ukraińskiej produkcji wciąż są imponujące, o czym dowiedzieliśmy się od samych deweloperów.

STALKER 2 - podziękowania twórców

Na Twitterze/X konto poświęcone STALKER 2 ogłosiło, że tytuł przez cały czas dostępności przyciągnął aż 6 milionów graczy, co jest imponującym wynikiem biorąc pod uwagę tylko ponad 3 miesiące od premiery. Z pewnością większy wzrost popularności nastąpił w momencie wprowadzenia produkcji do PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate, co pozwoliło sporemu gronu osób sprawdzić tytuł GSC Game World za darmo.

