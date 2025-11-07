Kolejne opóźnienie Marvel 1943: Rise of Hydra. Skydance tłumaczy decyzję

Wydawca zaznaczył w swoim oświadczeniu, że Marvel 1943: Rise of Hydra jest ambitnym projektem, a zobowiązaniem zespołu jest zapewnienie, że finalny produkt spełni wszelkie standardy jakości, jakich oczekują zarówno deweloperzy, jak i fani. Decyzja o wydłużeniu czasu produkcji jest podyktowana potrzebą pełnego urzeczywistnienia wizji gry.

W Skydance Games naszym celem jest dostarczanie niezapomnianych, wysokiej jakości gier, które oddają należny szacunek postaciom i światom, z jakimi mamy zaszczyt pracować.

Marvel 1943: Rise of Hydra to ambitny projekt i jesteśmy w pełni zaangażowani w to, by spełnił oczekiwania dotyczące jakości – zarówno naszego zespołu, jak i graczy oraz fanów.

Aby w pełni zrealizować naszą wizję Marvel 1943: Rise of Hydra, podjęliśmy decyzję o przesunięciu okna premierowego na okres po początku 2026 roku.

Jesteśmy wdzięczni za pasję i wsparcie ze strony społeczności oraz graczy na całym świecie. Zespół ciężko pracuje, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, i nie możemy się doczekać, by podzielić się kolejnymi informacjami w miarę postępów w produkcji.