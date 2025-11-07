Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne opóźnienie Marvel 1943: Rise of Hydra. Skydance tłumaczy decyzję

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 08:15
Ambitny projekt Marvela napotyka kolejne trudności.

Studio Skydance Games, stojące za Marvel 1943: Rise of Hydra, oficjalnie ogłosiło ponowne przesunięcie terminu jej debiutu. Obecnie produkcja nie posiada nawet ustalonego okna wydawniczego. Zgodnie z komunikatem, nowy termin premiery został określony jedynie na okres „po początku 2026 roku”.

Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra znów zalicza poślizg. Gra bez okna wydawniczego

Początkowo, Marvel 1943: Rise of Hydra miał trafić do rąk graczy w 2025 roku. Następnie, w maju tego samego roku, termin ten został po raz pierwszy przesunięty na „wczesny 2026”.

Wydawca zaznaczył w swoim oświadczeniu, że Marvel 1943: Rise of Hydra jest ambitnym projektem, a zobowiązaniem zespołu jest zapewnienie, że finalny produkt spełni wszelkie standardy jakości, jakich oczekują zarówno deweloperzy, jak i fani. Decyzja o wydłużeniu czasu produkcji jest podyktowana potrzebą pełnego urzeczywistnienia wizji gry.

W Skydance Games naszym celem jest dostarczanie niezapomnianych, wysokiej jakości gier, które oddają należny szacunek postaciom i światom, z jakimi mamy zaszczyt pracować.

Marvel 1943: Rise of Hydra to ambitny projekt i jesteśmy w pełni zaangażowani w to, by spełnił oczekiwania dotyczące jakości – zarówno naszego zespołu, jak i graczy oraz fanów.

Aby w pełni zrealizować naszą wizję Marvel 1943: Rise of Hydra, podjęliśmy decyzję o przesunięciu okna premierowego na okres po początku 2026 roku.

Jesteśmy wdzięczni za pasję i wsparcie ze strony społeczności oraz graczy na całym świecie. Zespół ciężko pracuje, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, i nie możemy się doczekać, by podzielić się kolejnymi informacjami w miarę postępów w produkcji.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na rozwój produkcji i kolejne wieści związane z terminem premiery. Przypomnijmy, że akcja Marvel 1943: Rise of Hydra będzie rozgrywać się w czasach II Wojny Światowej.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/marvel-1943-rise-of-hydra-has-received-another-delay-beyond-early-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

