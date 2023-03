Kolejne książki zostaną poddane edycji. Tym razem autor sam je ocenzuruje

W przeciwieństwie do książek o Bondzie i powieści Roalda Dahla, w przypadku Gęsiej skórki to sam autor podjął decyzję o dokonaniu zmian w swoich dziełach. The Times doniosło, że seria książek doczeka się ponad stu różnych edycji. Jednym z przykładów jest powieść dotycząca kosmitów, którzy uprowadzili dużych ludzi, gdzie w oryginalne opisano ich jako „mających co najmniej sześć podbródków”, a zmieniono na „co najmniej sześć stóp wysokości”. Kolejnym przykładem w nadchodzącej reedycji jest lalka Slappy, która wcześniej powalała nieświadomą dziewczynę „miłosnym dotykiem”, co edytowano na magiczne zaklęcie.

Podano również przykład z książki wydanej pierwotnie w 1996 roku, w której jedną z postaci opisano jako „wysoki i przystojny, z ciemnobrązowymi oczami i wspaniałym, ciepłym uśmiechem. Lee jest Afroamerykaninem i chodzi dumnie, zachowując się fajnie, jak raperzy z teledysków MTV”. W nowej wersji całkowicie usunięto porównanie do raperów.