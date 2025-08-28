Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. W prezencie prawdziwy klasyk

Wszyscy pecetowi gracze doskonale wiedzą, że skoro mamy czwartek, to oznacza to wysyp darmowych gier. Nie inaczej jest tym razem, gdzie Epic Games Store obdaruje aż dwoma kolejnymi prezentami. Tym razem za darmo do odebrania jest prawdziwy klasyk gatunku przygodówek, czyli Machinarium, a także zręcznościowe wyścigi Make Way. Oferta wystartuje już o godzinie 17:00 czasu polskiego i tradycyjnie potrwa przez tydzień.

Machinarium – za darmo

Machinarium to wielokrotnie nagradzana niezależna gra przygodowa stworzona przez twórców popularnych gier Samorost oraz Botanicula. Mały robot, który został wyrzucony na miejskie wysypisko śmieci, musi powrócić z powrotem do miasta i stawić czoła Black Cap Brotherhood oraz ocalić swoją przyjaciółkę-robota.

Make Way to klasyczna, wieloosobowa gra wyścigowa z widokiem z góry i wielowymiarową mechaniką. Otwórz menu typu „wybierz i wymieszaj”, chwyć elementy konstrukcyjne i połącz je ze sobą, aby zbudować swój pierwszy tor. Następnie, wystrzegając się niebezpieczeństw, korzystając z uzbrojenia i starając się nie spaść z krawędzi, popędź w chaotycznym wyścigu do mety, po czym przygotuj się do kolejnej rundy, montując nowe elementy toru. Niszcz coraz większe i niebezpieczniejsze trasy aż do momentu wyłonienia zwycięzcy – a po wszystkim rozpocznij grę od nowa i zbuduj zupełnie inny tor.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Kamaeru: A Frog Refuge oraz Strange Horticulture.