Fotel gamingowy Diablo Chairs X-One 2.0 w niższej cenie. Promocja w x-kom

Nieschodzący z bestsellerowego podium fotel gamingowy Diablo Cjairs X-One 2.0 doczekał się wersji z materiałowym wykończeniem i to nie byle jakiej. Niezwykle wytrzymała, a przy tym przyjemna w dotyku, markowa tkanina Elastron sprawi, że nie tylko będziesz chciał na nim grać, czy pracować, ale spędzić każdą wolną chwilę. Producent połączył to, co dobre dla oka i jeszcze lepsze dla komfortu. Fotel gamingowy X-One 2.0 pokryto oddychającym materiałem o wyjątkowych właściwościach. Miękka i jednocześnie odporna na przetarcia tkanina Munich Suede marki Elastron stawia ten model na samym szczycie gamingowych foteli Twoich marzeń.

Zmienił się materiał, ale solidne mechanizmy i regulacje modelu Diablo Chairs X-One 2.0 pozostały. Ustawienie siedziska i oparcia do indywidualnych potrzeb zajmuje dosłownie chwilę i przynosi niezwykły komfort. Dopasowanie fotela do wzrostu czy biurka jest kluczowe.

X-One 2.0 ma płynną i precyzyjną regulację góra-dół. System Tilttech Gear umożliwia wychylenie oparcia do 140° i blokowanie w dowolnym położeniu. Zyskasz wsparcie i wygodę w każdej sytuacji. W tym wydaniu fotela gamingowego nie mogło zabraknąć uwielbianej funkcji bujania. Funkcja Tilttech Swing natomiast wnosi do siedzenia relaksujący ruch.