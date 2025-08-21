Zaloguj się lub Zarejestruj

Fotel gamingowy Diablo Chairs X-One 2.0 w niższej cenie. Promocja w x-kom

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 18:00
0
0

Obniżka na fotel gamingowy w sklepie x-kom.

X-kom przygotował obniżkę na fotel gamingowy w niebieskim wykończeniu. Model Diablo Chairs X-One 2.0 dostępny jest teraz o 100 zł taniej. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia 2025 roku, zatem warto się pośpieszyć.

Diablo Chairs X-One 2.0
Diablo Chairs X-One 2.0

Diablo Chairs X-One 2.0 w promocji. Fotel gamingowy taniej w x-kom

Diablo Chairs X-One 2.0 dostępny jest teraz w promocyjnej cenie w sklepie x-kom. Za model w niebieskim wykończeniu zapłacimy 100 zł mniej. Poprzednia cena wynosiła 997 zł.

Nieschodzący z bestsellerowego podium fotel gamingowy Diablo Cjairs X-One 2.0 doczekał się wersji z materiałowym wykończeniem i to nie byle jakiej. Niezwykle wytrzymała, a przy tym przyjemna w dotyku, markowa tkanina Elastron sprawi, że nie tylko będziesz chciał na nim grać, czy pracować, ale spędzić każdą wolną chwilę. Producent połączył to, co dobre dla oka i jeszcze lepsze dla komfortu. Fotel gamingowy X-One 2.0 pokryto oddychającym materiałem o wyjątkowych właściwościach. Miękka i jednocześnie odporna na przetarcia tkanina Munich Suede marki Elastron stawia ten model na samym szczycie gamingowych foteli Twoich marzeń.

Zmienił się materiał, ale solidne mechanizmy i regulacje modelu Diablo Chairs X-One 2.0 pozostały. Ustawienie siedziska i oparcia do indywidualnych potrzeb zajmuje dosłownie chwilę i przynosi niezwykły komfort. Dopasowanie fotela do wzrostu czy biurka jest kluczowe.

X-One 2.0 ma płynną i precyzyjną regulację góra-dół. System Tilttech Gear umożliwia wychylenie oparcia do 140° i blokowanie w dowolnym położeniu. Zyskasz wsparcie i wygodę w każdej sytuacji. W tym wydaniu fotela gamingowego nie mogło zabraknąć uwielbianej funkcji bujania. Funkcja Tilttech Swing natomiast wnosi do siedzenia relaksujący ruch.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
Diablo
promocje
fotele dla graczy
okazja
fotel
Diablo Chairs X-One 2.0
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112