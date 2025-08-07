Kolejne dwie darmowe gry w Epic Games Store. Odbierz nowe prezenty

Kolejny czwartek, to kolejne nowe gry za darmo w Epic Games Store. Ponownie jak w ubiegłym tygodniu, również w tym sklep zaoferował swoim użytkownikom aż dwie produkcje w prezencie. Pierwszą z nich jest 112 Operator, czyli realistyczny symulator zarządzania służbami ratunkowymi od studia Jutsu Games. Drugą z gier jest Road Redemption, czyli nietypowe połączenie wyścigów i bijatyki, gdzie rywalizujemy z przeciwnikami, jadąc na motocyklu. Gry będą dostępne od godziny 17:00 czasu polskiego i będzie można przypisać je do własnego konta do następnego czwartku.

112 Operator – za darmo

112 Operator to gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w którą możesz grać na mapie dowolnego miasta na świecie! Wysyłaj jednostki, odbieraj telefony i mierz się z zagrożeniami wynikającymi z pogody, ruchu drogowego czy pór roku. Pomóż miastu przetrwać kataklizmy i klęski żywiołowe, stając się coraz lepszym operatorem numeru ratunkowego.

Road Redemption – za darmo

Road Redemption to wyścigowa gra akcji, w której prowadzisz swoją gang motocyklowy w epickiej podróży przez cały kraj, uczestnicząc w brutalnej przygodzie pełnej walk. Tytuł czerpie silne inspiracje z serii takich jak Road Rash i Motorstorm. Zarabiaj pieniądze, wykonując wyścigi, zabójstwa, napady i inne wyzwania na swojej drodze. Zbierając łupy, będziesz ulepszać swoją postać, motocykl i broń.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Keylocker oraz Pilgrims.