Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne dwie darmowe gry w Epic Games Store. Odbierz nowe prezenty

Radosław Krajewski
2025/08/07 09:00
0
0

Sklep ponowie zaoferował dwie gry całkowicie za darmo.

Kolejny czwartek, to kolejne nowe gry za darmo w Epic Games Store. Ponownie jak w ubiegłym tygodniu, również w tym sklep zaoferował swoim użytkownikom aż dwie produkcje w prezencie. Pierwszą z nich jest 112 Operator, czyli realistyczny symulator zarządzania służbami ratunkowymi od studia Jutsu Games. Drugą z gier jest Road Redemption, czyli nietypowe połączenie wyścigów i bijatyki, gdzie rywalizujemy z przeciwnikami, jadąc na motocyklu. Gry będą dostępne od godziny 17:00 czasu polskiego i będzie można przypisać je do własnego konta do następnego czwartku.

Epic Games Store

112 Operator – za darmo

112 Operator to gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w którą możesz grać na mapie dowolnego miasta na świecie! Wysyłaj jednostki, odbieraj telefony i mierz się z zagrożeniami wynikającymi z pogody, ruchu drogowego czy pór roku. Pomóż miastu przetrwać kataklizmy i klęski żywiołowe, stając się coraz lepszym operatorem numeru ratunkowego.

Road Redemption – za darmo

Road Redemption to wyścigowa gra akcji, w której prowadzisz swoją gang motocyklowy w epickiej podróży przez cały kraj, uczestnicząc w brutalnej przygodzie pełnej walk. Tytuł czerpie silne inspiracje z serii takich jak Road Rash i Motorstorm.

Zarabiaj pieniądze, wykonując wyścigi, zabójstwa, napady i inne wyzwania na swojej drodze. Zbierając łupy, będziesz ulepszać swoją postać, motocykl i broń.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Keylocker oraz Pilgrims.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

PC
Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
Road Redemption
okazja
Epic Games Store
112 Operator
gry za darmo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112