Darmowy Xbox Game Pass Premium na 1 miesiąc. Co trzeba zrobić?

Po ubiegłorocznych zmianach w abonamencie Microsoftu dostaliśmy Xbox Game Pass Premium. Nie zmieniło się jednak to, że wykupienie pakietu daje nam dostęp do znaczącej biblioteki tytułów.

Ale nic za darmo, bo Xbox Game Pass Premium swoje kosztuje. A co, gdybyśmy powiedzieli wam, że przez miesiąc możecie z niego korzystać za darmo?

Darmowy Xbox Game Pass Premium za przeczytanie komiksu

Microsoft przygotował bowiem promocję dla nowy użytkowników. Jeżeli nigdy dotąd nie korzystaliście z tego abonamentu, macie szansę, by całkowicie bezpłatnie otrzymać na kolejny miesiąc dostęp do biblioteki Xbox Game Pass Premium. Znajdziecie tam m.in. Hogwarts Legacy, Diablo 4, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Death Stranding: Director's Cut czy też Indiana Jones i Wielki Krąg. W sumie to ponad 200 pozycji.