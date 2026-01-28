Darmowy Xbox Game Pass Premium na 1 miesiąc. Co trzeba zrobić?

Po ubiegłorocznych zmianach w abonamencie Microsoftu dostaliśmy Xbox Game Pass Premium. Nie zmieniło się jednak to, że wykupienie pakietu daje nam dostęp do znaczącej biblioteki tytułów.
Ale nic za darmo, bo Xbox Game Pass Premium swoje kosztuje. A co, gdybyśmy powiedzieli wam, że przez miesiąc możecie z niego korzystać za darmo?
Darmowy Xbox Game Pass Premium za przeczytanie komiksu
Microsoft przygotował bowiem promocję dla nowy użytkowników. Jeżeli nigdy dotąd nie korzystaliście z tego abonamentu, macie szansę, by całkowicie bezpłatnie otrzymać na kolejny miesiąc dostęp do biblioteki Xbox Game Pass Premium. Znajdziecie tam m.in. Hogwarts Legacy, Diablo 4, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Death Stranding: Director's Cut czy też Indiana Jones i Wielki Krąg. W sumie to ponad 200 pozycji.
Co trzeba zrobić? Wystarczy… przeczytać komiks. Z okazji premiery Sea of Thieves: The Last Bite, czyli właśnie komiksu opowiadającego historię ze słynnej pirackiej gry, Microsoft wraz z WEBTOON postanowiły dać prezent. Wchodzimy więc na tę stronę, czytamy wszystkie pięć odcinków The Last Bite w języku angielskim. Na koniec podajemy nasz adres email w okienku, które się pojawi i czekamy na wiadomość z kodem na darmowy miesiąc w Xbox Game Pass Premium.
Akcja trwa do 13 lutego 2026 roku. Otrzymany kod musimy natomiast aktywować w ciągu 30 dni od jego wygenerowania, aczkolwiek ostateczny graniczny termin na wykorzystanie klucza to 15 marca 2026.
Akcja komiksu rozgrywa się w wykreowanym pirackim uniwersum, które fani znają i kochają. The Last Bite rozszerza opowieść Sea of Thieves poprzez nową załogę, tonący statek i ostatnią tajemnicę, która może wszystkich rozdzielić. Wszystkie pięć odcinków tej serii jest dostępne do przeczytania za darmo, oferując fanom pełną, wciągającą przygodę. Zilustrowane przez Rhoalda Marcelliusa i napisane przez Chrisa Allcocka Sea of Thieves: The Last Bite wprowadza humor, emocje i chaos na otwartym morzu, którego fani oczekują, a to z oryginalnym zestawem postaci stworzonych specjalnie dla WEBTOON.
