Kolejna szansa dla Hamiltona. Kierowca będzie współpracował z nowym inżynierem

Lewis Hamilton będzie miał nowego inżyniera wyścigowego w sezonie 2026.
Ferrari potwierdziło, że Lewis Hamilton będzie współpracował z nowym inżynierem wyścigowym od sezonu 2026. Decyzja kończy miesiące spekulacji dotyczących dalszej współpracy siedmiokrotnego mistrza świata z dotychczasowym inżynierem Ferrari, Riccardo Adamim. Historia zna takie przypadki, w których zmiana inżyniera przełożyła się na poprawę wyników.
Lewis Hamilton z nowym inżynierem w F1 2026
Przyszłość tej współpracy stała pod znakiem zapytania po trudnym, pierwszym sezonie Hamiltona w barwach Ferrari. Brytyjczyk notował rozczarowujące wyniki, zmagając się z trudną adaptacją do nowego zespołu i samochodu. W trakcie sezonu kilkukrotnie dochodziło również do napięć między kierowcą, a jego inżynierem wyścigowym, które były słyszalne w transmisjach radiowych podczas wyścigów. Spekulacje na temat ewentualnej zmiany inżyniera nasiliły się szczególnie po serii incydentów sugerujących tarcia na linii Hamilton-Adami. Ostatecznie Ferrari zdecydowało się na roszady personalne przed sezonem 2026.
W piątkowym oświadczeniu zespół poinformował, że Riccardo Adami obejmie nową funkcję w strukturach Scuderii Ferrari. Doświadczony inżynier dołączy do Ferrari Driver Academy jako menedżer programu akademii oraz samochodów testowych z poprzednich lat:
GramTV przedstawia:
Scuderia Ferrari HP informuje, że Riccardo Adami objął nową rolę w Scuderii Ferrari Driver Academy jako Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager. Jego bogate doświadczenie torowe oraz wiedza z zakresu Formuły 1 przyczynią się do rozwoju przyszłych talentów oraz wzmocnienia kultury osiągów w całym programie.
Zespół podziękował również Adamimu za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w pracę przy torze, życząc mu powodzenia w nowym stanowisku. Ferrari zapowiedziało, że nazwisko nowego inżyniera wyścigowego Lewisa Hamiltona, który będzie odpowiedzialny za samochód z numerem 44, zostanie ogłoszone w późniejszym terminie. W przeszłości, ale w innej serii – MotoGP – Valentino Rossi po kilku sezonach słabszych wyników, postanowił zmienić inżyniera wyścigowego, co niemal natychmiast przełożyło się na poprawę wyników na torze. Istnieje więc szansa, że ta zmiana pozytywnie wpłynie także na Lewisa Hamiltona. Mimo wszystko, samo Ferrari również musi wykonać dobrą pracę, dostarczając konkurencyjny bolid.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!