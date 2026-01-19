Kolejna szansa dla Hamiltona. Kierowca będzie współpracował z nowym inżynierem

Ferrari potwierdziło, że Lewis Hamilton będzie współpracował z nowym inżynierem wyścigowym od sezonu 2026. Decyzja kończy miesiące spekulacji dotyczących dalszej współpracy siedmiokrotnego mistrza świata z dotychczasowym inżynierem Ferrari, Riccardo Adamim. Historia zna takie przypadki, w których zmiana inżyniera przełożyła się na poprawę wyników.

Lewis Hamilton z nowym inżynierem w F1 2026

Przyszłość tej współpracy stała pod znakiem zapytania po trudnym, pierwszym sezonie Hamiltona w barwach Ferrari. Brytyjczyk notował rozczarowujące wyniki, zmagając się z trudną adaptacją do nowego zespołu i samochodu. W trakcie sezonu kilkukrotnie dochodziło również do napięć między kierowcą, a jego inżynierem wyścigowym, które były słyszalne w transmisjach radiowych podczas wyścigów. Spekulacje na temat ewentualnej zmiany inżyniera nasiliły się szczególnie po serii incydentów sugerujących tarcia na linii Hamilton-Adami. Ostatecznie Ferrari zdecydowało się na roszady personalne przed sezonem 2026.