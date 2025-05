Kolejna promocja w newsletterze GOG.com. Możemy skorzystać nawet z -75% zniżki

Na GOG.com ruszyła nowa promocja, tym razem na grę KILLBUG. Ten ynamiczny arena shooter można obecnie kupić w rekordowo niskiej cenie. Wszyscy użytkownicy zapłacą za tytuł 9,59 zł, natomiast subskrybenci newslettera GOG.com mogą dodatkowo obniżyć cenę do 7,99 zł.

KILLBUG – oferta w GOG.com

Produkcja studia Samurai Punk oferuje szybką i brutalną rozgrywkę, w której głównym celem jest eliminowanie dziesiątek przeciwników w krótkim czasie. Gra zyskała pozytywne opinie na Steamie,. Tytuł dostępny jest na PC w wersji DRM-Free, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych platform do uruchomienia. Aby uzyskać dodatkową zniżkę, należy zapisać się do newslettera GOG.com i skorzystać z przesłanego kodu rabatowego. Oferta potrwa do 26 maja 2025 roku, do godziny 15:00.