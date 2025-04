Kolejna promocja na GOG.com. Balrum dostępne za 9,99 zł

Sklep GOG.com przygotował nową promocję dla subskrybentów newslettera. Tym razem w niższej cenie można zdobyć grę Balrum - jest to klasyczne RPG od niezależnego studia Balcony Softworks. Tytuł jest dostępny na PC w wersji DRM-free.

Balrum - oferta w GOG.com

Balrum dostępne jest obecnie za 9,99 zł, co oznacza 80% zniżki względem regularnej ceny. To historycznie najniższa kwota, jaką trzeba zapłacić za tę grę. Promocja obowiązuje do 17 kwietnia 2025 roku, do godziny 14:59. Aby skorzystać z oferty, należy być zapisanym do newslettera GOG.com i aktywować kod na podanej stronie. Tytuł zebrał na Steamie jedynie 666 ocen, lecz 78 procent z nich okazało się pozytywne.