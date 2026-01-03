Kolejna postać Disneya trafi do domeny publicznej – czas na horror?

Rok 2026 przyniesie kolejny koszmar dla fanów Disneya – do domeny publicznej trafi Pluto, ulubiony piesek Myszki Miki. Jak zauważa ScreenRant.com, pierwotna wersja postaci, znana jako Rover, zadebiutowała w latach 30. XX wieku w krótkich filmach The Chain Gang i The Picnic. Był to entuzjastyczny, nieco głupiutki piesek, który zaprzyjaźnił się z Myszką Miki i Myszką Minnie. Dopiero w 1931 roku Disney nadał mu imię Pluto, nadając charakterystyczną, swawolną osobowość, którą znamy dzisiaj.

Pluto trafi do domeny publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, aby dzieło trafiło do domeny publicznej, musi minąć 95 lat od jego pierwszej publikacji lub 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku Pluto oznacza to, że pierwotna wersja postaci Rover wreszcie osiągnęła ten próg.