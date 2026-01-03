Kolejna postać Disneya trafi do domeny publicznej – czas na horror?

Był Kubuś Puchatek, Myszka Miki, Bambi. Przyszła pora na Pluto.
Rok 2026 przyniesie kolejny koszmar dla fanów Disneya – do domeny publicznej trafi Pluto, ulubiony piesek Myszki Miki. Jak zauważa ScreenRant.com, pierwotna wersja postaci, znana jako Rover, zadebiutowała w latach 30. XX wieku w krótkich filmach The Chain Gang i The Picnic. Był to entuzjastyczny, nieco głupiutki piesek, który zaprzyjaźnił się z Myszką Miki i Myszką Minnie. Dopiero w 1931 roku Disney nadał mu imię Pluto, nadając charakterystyczną, swawolną osobowość, którą znamy dzisiaj.
Pluto trafi do domeny publicznej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, aby dzieło trafiło do domeny publicznej, musi minąć 95 lat od jego pierwszej publikacji lub 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku Pluto oznacza to, że pierwotna wersja postaci Rover wreszcie osiągnęła ten próg.
Choć współczesna wersja Pluto pozostaje chroniona prawami autorskimi, Rover jest teraz dostępny dla wszystkich. Historia pokazała, że hollywoodzkie studia nie przepuszczają okazji do reinterpretacji postaci z dzieciństwa – nie inaczej było w przypadku Kubusia Puchatka. Po jego wejściu do domeny publicznej powstał horror Kubuś Puchatek: Krew i miód, a kolejne części wciąż powstają.
Nietrudno wyobrazić sobie, że podobny los czeka Rovera. Twórcy z pewnością spróbują wykorzystać postać w nowych projektach, prawdopodobnie o wiele mroczniejszych niż rodzinne kreskówki Disneya. Zabawny piesek może wkrótce pojawić się w interpretacjach horrorowych lub innych projektach. Domena publiczna zaprasza do dalszej twórczości, a Disney nic z tym nie zrobi.
