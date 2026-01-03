Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna postać Disneya trafi do domeny publicznej – czas na horror?

Jakub Piwoński
2026/01/03 17:30
0
0

Był Kubuś Puchatek, Myszka Miki, Bambi. Przyszła pora na Pluto.

Rok 2026 przyniesie kolejny koszmar dla fanów Disneya – do domeny publicznej trafi Pluto, ulubiony piesek Myszki Miki. Jak zauważa ScreenRant.com, pierwotna wersja postaci, znana jako Rover, zadebiutowała w latach 30. XX wieku w krótkich filmach The Chain Gang i The Picnic. Był to entuzjastyczny, nieco głupiutki piesek, który zaprzyjaźnił się z Myszką Miki i Myszką Minnie. Dopiero w 1931 roku Disney nadał mu imię Pluto, nadając charakterystyczną, swawolną osobowość, którą znamy dzisiaj.

Pluto
Pluto

Pluto trafi do domeny publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, aby dzieło trafiło do domeny publicznej, musi minąć 95 lat od jego pierwszej publikacji lub 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku Pluto oznacza to, że pierwotna wersja postaci Rover wreszcie osiągnęła ten próg.

Choć współczesna wersja Pluto pozostaje chroniona prawami autorskimi, Rover jest teraz dostępny dla wszystkich. Historia pokazała, że hollywoodzkie studia nie przepuszczają okazji do reinterpretacji postaci z dzieciństwa – nie inaczej było w przypadku Kubusia Puchatka. Po jego wejściu do domeny publicznej powstał horror Kubuś Puchatek: Krew i miód, a kolejne części wciąż powstają.

GramTV przedstawia:

Nietrudno wyobrazić sobie, że podobny los czeka Rovera. Twórcy z pewnością spróbują wykorzystać postać w nowych projektach, prawdopodobnie o wiele mroczniejszych niż rodzinne kreskówki Disneya. Zabawny piesek może wkrótce pojawić się w interpretacjach horrorowych lub innych projektach. Domena publiczna zaprasza do dalszej twórczości, a Disney nic z tym nie zrobi.

Źródło:https://screenrant.com/disney-public-domain-pluto-rover-fiasco-nightmare-hollywood-horror-movie/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




