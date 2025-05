Kolejna nowa gra za darmo na Steam. Dopiero co miała swoją premierę

Na takie promocje warto czekać. W krótkim odstępie czasu Steam zaoferował aż dwie nowe gry całkowicie za darmo. Przed kilkoma dniami pisaliśmy o pierwszej z nich, czyli Nubs! Arena, którą można było odebrać przez pierwsze dwadzieścia cztery godziny od premiery, a teraz kolejne studio udostępniło swoją nową grę całkowicie za darmo. Tym tytułem jest Cast & Spell, które miało swój debiut zaledwie miesiąc temu, a dokładniej 18 kwietnia bieżącego roku. W tej ofercie gracze mogą zaoszczędzić niecałe 37 zł, gdyż właśnie za tyle została wyceniona gra. Oferta ważna jest tylko przez dwa dni, więc warto się pośpieszyć z odebraniem prezentu.

Cast & Spell to ekscytująca gra wieloosobowa, w której gracze biorą udział w epickich bitwach jako potężni czarodzieje, władający żywiołami natury, aby zdominować swoich przeciwników. Wejdź do świata, w którym możesz dowodzić siłami ognia, mrozu, kamienia, błyskawic, wody i życia, rzucając szeroką gamę zaklęć, aby przechytrzyć i obezwładnić wrogów w ekscytującej walce. W Cast & Spell możesz zmierzyć się z innymi graczami w intensywnych pojedynkach PvP, wykorzystując strategię i opanowanie różnych kombinacji żywiołów, aby odnieść zwycięstwo. Wolisz pracę zespołową? Połącz siły ze znajomymi w kooperacyjnych trybach PvE, w których zmierzysz się z hordami potwornych stworzeń w różnych środowiskach. Od szybkich potyczek po taktyczne wyzwania przetrwania - każdy mag znajdzie tu tryb dla siebie.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli chcecie odebrać Cast & Spell, za darmo to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra od razu zostanie przypisana do Waszego konta Steam. Przypomnijmy, że oferta trwa tylko do jutra do godziny 21:00.