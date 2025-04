Kolejna niespodzianka dla fanów Hollow Knighta. The Sanctuary wraca po latach milczenia

Ambitny mod do Hollow Knighta trafił do testów i wzbudził ogromne zainteresowanie.

Po długim czasie ciszy Hollow Knight: The Sanctuary powraca do życia. Fanowska modyfikacja rozwijana od lat właśnie trafiła do fazy testów. Zainteresowało to oczywiście spore grono fanów, jednak liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania twórców.

Hollow Knight The Sanctuary - informacje o modyfikacji

Projekt Hollow Knight The Sanctuary wprowadzi nową lokację oraz interesującą historię, która ujawnia tragedię tytułowego miejsca. Mod ma również własną ścieżkę dźwiękową przygotowaną przez fanów. Przez ostatnie lata twórcy milczeli, lecz to się właśnie zmieniło.