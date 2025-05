Kolejna Królewna Śnieżka trafi na ekrany kin. Ta będzie inna od wersji Disneya

Po prawie siedmiu tygodniach aktorski remake Śnieżki od Disneya doczłapał się do 200 milionów dolarów globalnych wpływów. Niewiele to jedna da samej wytwórni, która straciła na tej produkcji ogromne pieniądze. Mimo to jest jeszcze nadzieja dla Śnieżki, ale nie tej Disneyowskiej. Mowa o niezależnym filmie skierowanym dla dorosłych widzów, zatytułowanym The Death of Snow White. O produkcji zrobiło się głośno jeszcze w styczniu tego roku i przez opóźnienia premiery, film dopiero teraz trafi do amerykańskich kin. Z tej okazji wytwórnia The Horror Collective zaprezentowała nowy zwiastun krwawej i brutalnej wersji Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków.

The Death of Snow White – nowy zwiastun

Film w reżyserii Jasona Brooksa (Friday the 13th: Vengeance) prezentuje zupełnie inne oblicze znanej historii. W roli Złej Królowej występuje Chelsea Edmundson (The Iron Claw), natomiast tytułową Śnieżkę gra Sanae Loutsis. I choć początek zwiastuna przypomina sielankową baśń, wszystko zmienia się błyskawicznie — od momentu, gdy bohaterka zostaje zmuszona do zjedzenia zatrutego jabłka.