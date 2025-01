Disney ma problem? Powstaje mroczna i krwawa wersja Królewny Śnieżki

Pojawił się nowy zwiastun filmu The Death of Snow White, będący nową wersją klasycznej baśni, przeznaczoną dla dorosłych widzów.

Jeżeli nie czekacie na aktorską wersję Śnieżki od Disneya, która od pierwszych materiałów jest mocno krytykowana przez wielu widzów, to może zainteresuje Was propozycja od Real Fiction Studios. Ich The Death of Snow White to adaptacja klasycznej baśni, opartej na powieści braci Grimm z 1812 roku. Niezależna produkcja przeznaczona będzie dla dorosłych widzów, co też udowadnia najnowszy zwiastun, w którym nie brakuje mroku, brutalności i krwawych scen.

The Death of Snow White – zwiastun i data premiery niezależnej wersji Śnieżki