Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezent na PC

Deliver Us Mars – kontynuacja wielokrotnie nagradzanej gry Deliver Us The Moon – to klimatyczna przygoda science fiction, która w zajmujący sposób pozwala doświadczyć życia astronauty. Sięgaj nowych granic, uczestnicząc w emocjonującej i niezwykle ważnej misji polegającej na odzyskaniu skradzionych przez tajemniczą organizację Outward statków należących do kolonii ARKA.