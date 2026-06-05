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Kolejna gra za darmo na Steam. Tym razem do zgarnięcia tytuł sprzed 8 miesięcy w prezencie

Radosław Krajewski
2026/06/05 10:40
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Niestety nie każdy skorzysta z tej promocji.

Na Steam ruszyła promocja na następną darmową grę. Tym razem na platformie Valve użytkownicy odbiorą Overcome Your Fears – Caretaker od dewelopera znanego jako markuwaaaaa. Ten przygodowy horror stylizowany na erę kaset VHS zadebiutował w październiku ubiegłego roku i znów dostępny jest całkowicie za darmo. Co ciekawe, produkcja była już raz rozdawana w prezencie, więc tym razem oferta skierowana jest do węższego grona graczy, którzy nie mieli okazji załapać się na poprzednią promocję. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Steam
Steam

Overcome Your Fears to psychologiczny horror atmosferyczny, który zanurza cię w świecie nieznanego.

W tej grze poznajesz historię Steve'a Jacksona, 19-letniego chłopaka, który zgadza się na dorabianie jako opiekun domu przyjaciół, podczas gdy ci są na wakacjach. To, co zaczyna się jako zwykła przysługa, szybko przeradza się w mrożące krew w żyłach doświadczenie: w spokojnym miasteczku mają miejsce niepokojące wydarzenia. Steve jeszcze nie wie, że te dni odkryją mroczne tajemnice, a jego decyzje na zawsze zmienią bieg wydarzeń.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Overcome Your Fears – Caretaker to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do 7 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

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Overcome Your Fears - Caretaker
markuwaaaaa
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112