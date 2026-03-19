Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Jeżeli od dzisiaj nie zamierzacie rozpocząć swojej przygody z Crimson Desert, a tak się składa, że obecnie nie macie w co grać, to Fanatical wychodzi z ciekawą propozycją. W sklepie jest właśnie do odebrania gra Police Stories, czyli taktyczna gra akcji od studia HypeTrain Digital, inspirowana Hotline Miami oraz serią SWAT. Tytuł zadebiutował we wrześniu 2019 roku i został doceniony przez graczy. Produkcja jest dostępna w prezencie tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć z odebraniem prezentu. Wszystkie szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Zainspirowane SWAT 4 oraz mrocznymi serialami policyjnymi, Police Stories to świeże spojrzenie na strzelanki z widokiem z góry, które kładzie nacisk na taktykę i zmusza gracza do podejmowania decyzji w ułamku sekundy. Neutralizuj przestępców, ratuj cywilów i rozbrajaj bomby w trybie dla jednego gracza lub w kooperacji online. I pamiętaj – strzelanie jako pierwsze nie wchodzi w grę! Bezkompromisowe i pełne napięcia, każda misja opowiada historię dwóch funkcjonariuszy policji – Johna Rimesa i Ricka Jonesa – obejmującą infiltrację kryjówek gangów, ratowanie zakładników, dokonywanie aresztowań oraz inne sytuacje zagrażające życiu – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Police Stories, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Następnie otrzymany klucz aktywować na Steam. Promocja trwa tylko do 22 marca.