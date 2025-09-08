Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Prezent już dostępny do odebrania

Radosław Krajewski
2025/09/08 10:10
Warto pośpieszyć się z odbiorem gry, gdyż oferta trwa jeszcze tylko przez kilka dni.

Na dobry początek tygodnia na Steam możecie za darmo odebrać kolejną grę. Tym razem to mało znana niezależna gra Broilers, wydana w listopadzie 2022 roku. Za tytuł odpowiada studio Bloxhill, które teraz postanowiło udostępnić swój tytuł całkowicie za darmo przez ograniczony czas. Warto więc się pośpieszyć i odebrać darmową grę, zanim będzie za późno. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Steam
Steam

Broilers to turowa gra, która z zewnątrz przypomina szachy i inne gry planszowe, ale podobieństwo kończy się na warstwie wizualnej. Podstawą niemal wszystkich mechanik w Broilers jest selekcja (hodowla). Gracz musi nauczyć się, jak tworzyć nowe gatunki i rozwijać ich cechy, aby zwyciężyć w sieciowych pojedynkach.

Bropedia pomoże zrozumieć wszystkie aspekty rozgrywki. Początkowo może być trudno przyzwyczaić się do złożonych mechanik i pojąć, jak je wykorzystywać lub dlaczego są potrzebne w walce z przeciwnikiem. Jednak dzięki praktyce, treningowi i solidnemu przygotowaniu teoretycznemu można stać się prawdziwym mistrzem kurczaków.

W pewnym sensie Broilers można nazwać grą typu Tower Defense, z tą różnicą, że oprócz obrony obaj gracze są także odpowiedzialni za atakowanie i przesuwanie się w stronę bazy rywala. Oczywiście, kierując się tą definicją, wiele gier mogłoby być uznanych za Tower Defense, jednak zwykle w takich produkcjach elementy ataku – czyli w tym przypadku pionki – pozostają całkowicie lub w dużej mierze pod kontrolą gracza – czytamy w oficjalnym opisie.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Broilers, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 13 września do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

