Kolejna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać dobrze ocenianą produkcję

Lato trwa w najlepsze, ale prawdziwi łowcy okazji nigdy nie mają wakacji. Na użytkowników platformy Steam czeka bowiem darmowa gra. Tym razem prezent graczom PC zdecydowało się zrobić 11 bit studios.

Moonlighter za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Moonlighter. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do konta”.