Kolejna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać dobrze ocenianą produkcję

Na użytkowników komputerów osobistych czeka prezent od 11 bit studios.
Lato trwa w najlepsze, ale prawdziwi łowcy okazji nigdy nie mają wakacji. Na użytkowników platformy Steam czeka bowiem darmowa gra. Tym razem prezent graczom PC zdecydowało się zrobić 11 bit studios.
Moonlighter za darmo na Steam
Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Moonlighter. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do konta”.
Dawno temu, podczas prac archeologicznych, odkryto szereg tajemniczych wrót. Ludzie szybko zrozumieli, że prowadzą one do innych światów i wymiarów. Niebawem powstała tam również niewielka, kupiecka wioska o nazwie Rynoka - a jej głównym przeznaczeniem stało się zaopatrywanie poszukiwaczy przygód, dla których brawura i obietnica bogactwa były silniejsze niż zdrowy rozsądek… – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że gra Moonlighte będzie dostępna za darmo na Steam tylko przez kilka najbliższych dni. Oferta kończy się bowiem 9 sierpnia 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to przeczytajcie: Nowy lider gier roguelite: recenzja gry Moonlighter.
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