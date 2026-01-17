Kolejna gra za darmo na Steam. Gracze mogą sporo zaoszczędzić, odbierając nowy prezent

Jeżeli nie macie planów na weekend, a jesteście fanami strategii o zarządzaniu zasobami, to Steam ma dla Was szczególną ofertę. Na platformie Valve za darmo można odebrać grę Smart Factory Tycoon. To tytuł od studia Turquoise Revival Games wydany w marcu 2022 roku, który do tej pory nie spotkał się z szerszym zainteresowaniem wśród graczy, ale teraz może się to zmienić. W grze zarządzamy własną fabryką, tworząc różne zasoby, a w pracy pomagają nam roboty. Produkcja w standardowej cenie kosztuje 67,99 zł. Promocja trwa tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć z odebraniem Smart Factory Tycoon za darmo na Steam. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak przypisać grę do swojego konta.

Smart Factory Tycoon jest w grą, w której zarządzasz fabryką swoich marzeń za pomocą robotów. Zaprojektuj fabrykę, zaplanuj wszystkie etapy produkcji, zbadaj nowe technologie i zostań potężnym magnatem! Zakup nową maszynerię i odblokuj bardziej zaawansowane maszyny do produkcji różnych towarów na rynek

Kupuj nowe różnokolorowe roboty i obserwuj, jak przybywają do Twojej fabryki różnymi sposobami: balonem, wagonikiem, łodzią, spadochronem, skuterem wodnym lub busem

Użyj punktów umiejętności by rozwijać swoje roboty (szybkość ruchu, przetwarzania towarów, pojemność baterii czy paliwa)

Kup ładowarki, super ładowarki, ładowarki bezprzewodowe i oliwiarki dla Twoich robotów

Ulepszaj swoje maszyny, panele słoneczne, turbiny powietrzne, ładowarki i oliwiarki, aby szybciej produkować towary i osiągać większą produktywność – czytamy w opisie gry.

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Smart Factory Tycoon, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 20 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.