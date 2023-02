Mało Wam darmowych gier na PC? Na GOG.com możecie odebrać kolejny prezent

Kilka dni temu GOG.com sprawił użytkownikom komputerów osobistych małą niespodziankę i udostępnił za darmo kolekcję Alien Breed Trilogy składającą się łącznie z trzech produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Wspomniana platforma przygotowała bowiem dla graczy PC kolejny prezent, a zainteresowani mają szansę bez dodatkowych kosztów zdobyć jeszcze jeden tytuł.

Kolejna darmowa gra na PC na GOG.com

Od wczoraj na GOG.com zupełnie za darmo można odebrać grę Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels. Zainteresowani muszą jedynie udać się pod ten adres, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć zielony przycisk „Zdobądź za darmo”. Zainteresowani gracze powinni się jednak pospieszyć. Wspomniana oferta ważna jest bowiem tylko do 20 lutego, a więc do najbliższego poniedziałku.

